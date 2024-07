Co wydarzy się w finale siódmej serii "Przyjaciółek"? Mamy zwiastun! Dowiemy się, czy Michał (Marcin Rogacewicz) zdradza Patrycję (Joanna Liszowska), czy Zuza (Anita Sokołowska) da szansę Jankowi (Marek Bukowski), czy Robert (Krzysztof Wieszczek) ponownie oświadczy się Indze (Małgorzata Socha). Z kolei Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) odbierze wyniki badań! Czy będzie musiała zmierzyć się z rakiem piersi? Co jeszcze się wydarzy?

Edyta (Paulina Chapko) dzwoni do Michała, żeby umówić się z nim na spotkanie. Michał, pod pretekstem odebrania od Stacha (Kacper Anuszewski) materiałów szkoleniowych, urywa się na spotkanie z Edytą. W tym samym czasie do mieszkania Patrycji przychodzi Stachu… Paweł (Bartek Kasprzykowski) na ulicy spotyka Gośkę (Karolina Staniec) i ona zaprasza go na kolację do swojego mieszkania. Paweł nie odmawia… Jasiek bez zapowiedzi odwiedza Zuzę, a ona nie przepada za tego typu niespodziankami. Jednak Jasiek nie poddaje się i próbuje przekonać Zuzę do siebie… Inga, Robert, Jerzy (Mariusz Bonaszewski, Hania (Pola Figurska), Kate (Ilona Lewandowska) i Dagmar (Marcin Korcz) spotkali się, by świętować zaręczyny. Kate dumnie prezentuje na palcu pierścionek zaręczynowy, który otrzymała od Dagmara... Paweł, w drodze do Gośki, otrzymuje telefon od zapłakanej Anki. Strzelecka otrzymała wyniki biopsji, ale boi się otworzyć dokument. Przed szpitalem pojawiają się też, przejęte stanem zdrowia Anki, przyjaciółki…

Dwunasty, finałowy odcinek siódmej serii "Przyjaciółek" – w czwartek (19 maja), o godzinie 21.05 w Polsacie.

