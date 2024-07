2 z 7

Co się wydarzyło w ostatnim odcinku 3. sezonu "Drugiej szansy"?

Stalkerem Moniki okazuje się Jacek, jej były asystent. Chory z zazdrości i zawiści o wszystko to, co miała Monika, a czego on nie mógł osiągnąć. Pomiędzy Borecką, a jej prześladowcą dochodzi do emocjonalnej, niebezpiecznej i ostatecznej konfrontacji. Zanim jednak to się stanie, niczego jeszcze nieświadoma Monika wsiądzie do samochodu swojego wroga i pojedzie z nim w długą podróż do Berlina. Monika pozostawiona sama sobie jest zmuszona walczyć o życie.

Znajduje w sobie dość siły by przechytrzyć Jacka i kontaktuje się z Marcinem i Adamem, którzy desperacko próbują ją uratować i wspólnie w jednym samochodzie podążają śladem Moniki i Jacka. Na poszukiwania Moniki wyrusza również Borys, a policja wystosowuje oficjalny komunikat o ściganiu niebezpiecznego mężczyzny i jego zakładniczki....