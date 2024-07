Dominika Figurska dostała rolę w serialu "Singielka"! Aktorka na długo zniknęła z ekranów telewizorów, a większości znana jest z produkcji "M jak miłość". W kogo się wcieli?

Dominika Figurska zagra w "Singielce"

Losy tytułowej "Singielki" śledzi spora widownia, a obsada serialu stale się powiększa. Niedawno dołączył do niej Mikołaj Krawczyk, a od lutego Dominika Figurska, której dawno nie widzieliśmy na salonach ani na ekranach telewizorów. Gwiazda wcieli się w asystentkę serialowego Olgierda, którego gra Jan Monczka. To wielki powrót Dominiki do mediów. Jak sobie poradzi? My jesteśmy bardzo ciekawi!

Aktorka zagra asystentkę Olgierda. W tej roli Jan Monczka