Artman ma coraz więcej problemów - Wolski nie wierzy mu i nie ufa, Marta również zaczyna mieć wątpliwości co do jego szczerości. Dlaczego zniszczył Annę? Czy bał się, że będzie lepszą lekarką od niego? W jednej ze scen, kiedy ordynator Kaleta wysyła go na kontrakt do Berlina, żartuje, że będzie walczył o to z dr Wolskim. Jego mina wydaje się być jednoznaczna - "jestem najlepszy i to powinno być jasne". Czy więc Artman, przez swoją chorą ambicję, pozbył się Anny ze swojego życia?

Śledzicie Diagnozę? My nie możemy doczekać się kolejnych odcinków!

