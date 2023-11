1 z 8

Który nowy serial to hit jesiennych ramówek? Po miesiącu emisji nowości tego sezonu już wiadomo, który serial zaskarbił sobie serca widzów. Numer jeden to "W rytmie serca"! Średnia oglądalność odcinków to ponad 2,3 mln widzów, co przekłada się na udziały 14,79% w 4+ oraz 13,73 w grupie 16-49.

Serial z Basią Kurdej-Szatan oraz Mateuszem Damięckim i Piotrem Fronczewskim, którego akcja toczy się w Kazimierzu Dolnym, wyzwolił najszybsze bicie serc fanów seriali. Kto uplasował się na kolejnych pozycjach?

