Daniel Olbrychski zagra w serialu "Świat według Kiepskich" kapitana statku, z który Ferdek (Andrzej Grabowski) oraz Paździoch (Ryszard Kotys) będą łowić... wieloryba! Odcinek z udziałem wielkiego aktora zobaczymy już w marcu!

W wiosennej ramówce widzowie Polsatu zobaczą już 20. sezon "Świata według Kiepskich". Co czeka wszystkich fanów rodziny Kiepskich? Ferdek stanie przed wyzwaniami: zjedzenia 100 jajek oraz przebiegnięcia maratonu. Przehandluje także z Paździochem symbol swojego nieróbstwa, czyli swoje jedyne dresy. Co na to jego żona Halinka (Marzena Kipiel-Sztuka)? Poza Danielem Olbrychskim w serialu zobaczymy również: Henryka Gołębiewskiego, Joannę Kurowską, Andrzeja Gałłę, Zofię Czerwińską, Krzysztofa Dracza, Jerzego Cnotę, Lecha Dyblika oraz Marka Pysia.

Czekacie na nowe odcinki "Świata według Kiepskich"?

Daniel Olbrychski w Świecie według Kiepskich.

