2. sezon „Rodu smoka” dużymi krokami zbliża się do końca. Przed fanami już tylko trzy odcinki najnowszej odsłony prequelu „Gry o tron”. Po czwartym odcinku, w którym doszło do eskalacji konfliktu między Zielonymi i Czarnymi, akcja wyraźnie przyspieszyła. Możemy się spodziewać, że czeka nas mnóstwo emocji.

Serial fantasy HBO kontynuuje eksplorację świata i historii Westeros, które po raz pierwszy widzieliśmy w „Grze o tron” i jest oparty na książce „Ogień i krew” George’a R. R. Martina.

Śledząc skomplikowane drzewo genealogiczne rodu Targaryenów, serial skupia się na tym, kto w rodzinie powinien zasiąść na Żelaznym tronie po śmierci króla Viserysa I Targaryena (Paddy Considine).

Dwie postacie istotne w tej walce to Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) i Alicent Hightower (Olivia Cooke) oraz otaczające je frakcje. To także dwie najważniejsze postaci historii Tańca smoków. Co oznacza ten termin i skąd właściwie wzięła się jego nazwa?

Czym jest Taniec smoków? Wyjaśniono wojnę z 2. sezonu „Rodu smoka”

„Ród smoka” przedstawia wojnę domową, która wybucha pomiędzy frakcjami w domu Targaryenów w sprawie tego, kto jest prawowitym następcą Żelaznego tronu.

Krwawy konflikt nazwano Tańcem smoków ze względu na starcie Targaryenów i ich smoczych rumaków. Po raz pierwszy od dawna potężne skrzydlate bestie zaczęły ze sobą walczyć.

Sam król Viserys I Targaryen został wybrany na spadkobiercę swojego dziadka, króla Jaehaerysa, podczas Wielkiej Rady, która przyznała mu przewagę nad jego kuzynką, księżniczką Rhaenys Targaryen (Ewa Najlepsza), odtąd nazwaną „Królową, która nigdy nie była”.

Powodująca podziały perspektywa, że szelmowski brat Viserysa, książę Daemon Targaryen (Matt Smith) zostanie mianowany następcą Żelaznego Tronu w przypadku braku męskiego potomka Viserysa, doprowadziła do śmiałego posunięcia króla.

Za namową ser Otto Hightowera, królewskiego namiestnika (Rhys Ifans) Viserys zdecydował się mianować swoją córkę księżniczkę Rhaenyrę Targaryen następczynią tronu, nadając jej tytuł księżniczki Smoczej Skały i zmuszając władców królestwa do złożenia honorowej przysięgi i uznania jego ostatecznej woli.

Jednakże po śmierci żony króla Viserysa, królowej Aemmy Arryn (Sian Brooke), przy porodzie, monarcha poślubia młodszą pannę młodą w postaci córki ser Otto, Lady Alicent Hightower.

Małżeństwo między nimi okazuje się owocne i Alicent rodzi czworo dzieci: księcia Aegona Targaryena (Tom Glynn-Carney), księżniczkę Helaenę Targaryen (Phia Saban), księcia Aemonda Targaryena (Ewan Mitchell) i księcia Daerona Targaryena .

Mimo to Viserys nigdy nie uznaje żadnego następcy Żelaznego tronu poza swoją córką, księżniczką Rhaenyrą.

Naturalnie wkrótce zaczynają się wyłaniać dwie frakcje, zwane Czarnymi, którzy bronią interesów księżniczki Rhaenyry i jej dzieci oraz druga zwana Zielonymi, którzy bronią interesów dzieci królowej Alicent Hightower.

Kolory w książce pochodziły z zimowego turnieju zorganizowanego z okazji piątej rocznicy małżeństwa króla Viserysa i królowej Alicent, podczas którego królowa Alicent miała na sobie zieloną suknię, a księżniczka Rhaenyra nosiła Targaryenskie barwy czarno-czerwone. Następnie ich zwolennicy dopasowywali te kolory, aby pokazać swoją wierność na dworze. Tradycyjnie zielony jest kolorem rodu Hightower, a czarny jest kolorem rodu Targaryenów.

Te nieporozumienia wkrótce rozerwą rodzinę królewską i wywołają krwawą wojnę domową, która będzie trwać latami, w wyniku czego wielu z nich zginie, a wraz z jeźdźcami ich smoki.

Dzieje się tak, gdy Zielona Rada koronuje Aegona na króla Aegona II Targaryena, podczas gdy Rhaenyra zostaje koronowana na Królową na Smoczej Skale.

Kto będzie rządził pod koniec wojny? Czy będzie to królowa Rhaenyra I Targaryen, czy jej przyrodni brat, król Aegon II Targaryen?

Okazuje się, że podpowiedź pojawia się w 3. sezonie serialu „Gra o tron”!

Kto zwycięży w Tańcu smoków? (Spoilery)

W odcinku 3. sezonu „Gry o tron”, „And now his watch is ended”, król Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) oprowadza swoją przyszłą narzeczoną, Lady Margaery Tyrell (Natalie Dormer), na wycieczkę po Wielkim Sepcie Baelora. Tam Joffrey pokazuje jej grób samej Rhaenyry Targaryen, która zmarła blisko 200 lat wcześniej.

Joffrey wyjawia wówczas: „Rhaenyra Targaryen została zamordowana przez swojego brata – a raczej jego smoka. Pożarł ją na oczach jej syna. To, co z niej zostało, zostało pochowane w kryptach na dole”.

Morderczy brat odnosi się do jej przyrodniego brata, króla Aegona II Targaryena, syna króla Viserysa I Targaryena i jego drugiej żony, królowej Alicent Hightower.

Będziemy jednak musieli poczekać i zobaczyć, czy „Ród smoka” przedstawi wydarzenia rzeczywiście w ten sposób, czy też na Joffreya wpłynęło to, kto napisał historię, którą czytał. Być może prawda okaże się zupełnie inna?

