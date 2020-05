Za nami finał drugiego sezonu serialu "Zawsze warto" w Polsacie, a fani wciąż nie wiedzą, czy powstanie trzeci sezon produkcji z Katarzyną Zielińską, Weroniką Rosati i Julią Wieniawą w rolach głównych. Co więcej - pojawiły się oficjalne informacje o nowym serialu stacji - "Maria Matejko". Co więc z "Zawsze warto"? Sprawdźcie, czego udało nam się dowiedzieć!

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że serial nie doczeka się trzeciego sezonu. Jak podawał Pudelek, powodem miała być stosunkowa niska oglądalność:

Nie ma żadnej decyzji, by kontynuować serial "Zawsze warto". Od początku miał on słabą oglądalność poniżej 1 miliona widzów i jest mało prawdopodobne, by w tej sytuacji ryzykować z kolejną transzą - mówi informator w rozmowie z Pudelkiem.

Julia Wieniawa, w rozmowie z Party.pl przyznała, że nie ma takich informacji. Dodała jednak, że ze względu na koronawirusa, wiele produkcji zostało wstrzymanych i nie podejmowane są jeszcze decyzje o ich kontynuacji:

Z tego co wiem, stacja, na ten moment, jeszcze nie podjęła decyzji. Nawet nie mieli jak o tym myśleć, bo mieli wiele innych spraw związanych z koronawirusem. Wszystko się przesunęło w czasie. We wrześniu musimy praktycznie powtórzyć wiosenną ramówkę, mam na myśli wszystkie programy rozrywkowe (Julia występuje w "Tańcu z Gwiazdami - przyp. red.). Jak wszystko stanie na nogi, to wtedy dowiemy się, co dalej z serialem. Poza tym odnosząc się do plotek - oglądalność na IPLI mamy rekordową, więc patrzenie na liczby widzów tylko w telewizji, w czasach platform internetowych, jest niemiarodajne - powiedziała nam Julia kilka dni temu.