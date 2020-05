"Zawsze warto" spada z anteny? Nie będzie trzeciego sezonu? Mamy komentarz Julii Wieniawy! 

Niepokojące informacje dla fanów serialu "Zawsze warto" pojawiły się wczoraj na serwisie Pudelek.pl. Według informacji portalu serial najpewniej nie doczeka się trzeciego sezonu, ponieważ wyniki oglądalności nie są zadowalające dla stacji. Czy rzeczywiście tak będzie?

Koniec serialu "Zawsze warto"!?

Wszystkie serialowe plany zostały oczywiście wstrzymane przez pandemię koronawirusa w Polsce. Stacje i producenci zaczynają jednak powoli planować powrót do normalnej pracy. Dla przykładu - w czerwcu ruszą zdjęcia do kolejnego sezonu "Barw Szczęścia". Co z serialem "Zawsze warto"? Aktualnie w Polsacie możemy oglądać drugi sezon, a jak informuje Pudelek, nie wiadomo co z kolejnym:

Nie ma żadnej decyzji, by kontynuować serial "Zawsze warto". Od początku miał on słabą oglądalność poniżej 1 miliona widzów i jest mało prawdopodobne, by w tej sytuacji ryzykować z kolejną transzą - mówi informator w rozmowie z Pudelkiem.

Postanowiliśmy zapytać Julię Wieniawę, odtwórczynię jednej z głównych ról, o skomentowanie sprawy. Gwiazda sama do końca nie wie, jaka jest przyszłość produkcji i czeka na decyzję stacji, jednak ta będzie podyktowana aktualną sytuacją w kraju związaną z pandemią. Aktorka zwraca uwagę, że serial cieszy się rekordową oglądalnością na platformie IPLA, więc nic nie jest przesądzone:

Z tego co wiem, stacja, na ten moment, jeszcze nie podjęła decyzji. Nawet nie mieli jak o tym myśleć, bo mieli wiele innych spraw związanych z koronawirusem. Wszystko się przesunęło w czasie. We wrześniu musimy praktycznie powtórzyć wiosenną ramówkę, mam na myśli wszystkie programy rozrywkowe (Julia występuje w "Tańcu z Gwiazdami - przyp. red.). Jak wszystko stanie na nogi, to wtedy dowiemy się, co dalej z serialem. Poza tym odnosząc się do plotek - oglądalność na IPLI mamy rekordową, więc patrzenie na liczby widzów tylko w telewizji, w czasach platform internetowych, jest niemiarodajne - mówi nam Julia.

O popularności "Zawsze warto" świadczy również TeleKamera 2020 za "najlepszy serial". Jak myślicie, czy doczekamy się trzeciego sezonu? Czekamy na oficjalne decyzje Polsatu!

Główne role w serialu grają Julia Wieniawa, Kasia Zielińska i Weronika Rosati.

K. Pakiela

W drugim sezonie do obsady dołączył Kuba Wesołowski.

A także Beata Ścibakówna.