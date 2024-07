Znacie "Manekin challenge"? To nowa moda w świecie gwiazd i sportu. Na czym polega? Kilka osób zastyga bez ruchu udając manekiny, ktoś to nagrywa, a następnie wrzuca do internetu. Furorę zrobiła reprezentacja Portugalii z Cristiano Ronaldo w samych bokserkach w szatni! A teraz swoje Manekin challenge zrobiły gwiazdy i twórcy serialu "Pierwsza miłość"! A na filmiku zobaczycie:

- Joannę Opozdę

- Mateusza Banasiuka

- Michała "Miśka" Koterskiego

Zobaczcie!

Screen z Pierwszej miłości.

Słynne Manekin challenge z Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo w Manekin Challenge.

Za kulisami kalendarza ATM oprowadza Mateusz Banasiuk.