Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Sprawy stają się bardzo dziwne dla Daemona Targaryena (Matt Smith) w czwartym odcinku 2. sezonu „Rodu smoka”.

Po przybyciu do Harrenhal w trzecim odcinku stan psychiczny Daemona nagle ulega pogorszeniu. W pewnym momencie ma wizję, w której widzi młodą Rhaenyrę Targaryen (w tej roli powracająca Milly Alcock ), a także obecnie jego zmarłą żonę, Laenę Velaryon (w tej roli Nanna Blondell).

Tymczasem reszta Czarnych nie miała od niego żadnych wieści – chociaż w Królewskiej Przystani Larys Strong (Matthew Needham) zdaje się dokładnie wiedzieć, jaki wpływ Harrenhal będzie miał na Daemona. Co się z nim dzieje?

Co dzieje się z Daemonem Targaryenem w czwartym odcinku 2. sezonu „Rodu smoka”?

W czwartym odcinku drugiego sezonu widzimy, jak Daemon zaczyna wariować, gdy staje twarzą w twarz ze swoją przeszłością i wizjami ludzi, których skrzywdził.

Wydaje się, że targa nim poczucie winy po morderstwie młodego Jaehaerysa Targaryena i dręczą go wizje młodej Rhaenyry – dziewczyny, która „ukradła” mu prawo do tronu.

Kilka godnych uwagi osobliwości przydarzyło się Daemonowi w odcinku 4.:

Jego wizja młodej Rhaenyry (w tej roli Milly Alcock), która widzi go budzącego się z krwią na rękach

Jego wizja Laeny Velaryon, jego drugiej żony, której śmierć widział

Jego rozmowa z Alys Rivers, która mówi o klątwie Harrenhal

Na początku odcinka Daemon po raz kolejny widzi Rhaenyrę w swojej wizji, tym razem siedzącej na Żelaznym Tronie z koroną na głowie. Słyszy, jak mówi w valyriańskim, języku, w którym rozmawiali razem, ale nie może jej zrozumieć.

W końcu rozumie, jak mówi: „Stworzyłeś mnie, Daemonie. A mimo to chcesz mnie zniszczyć. Wszystko dlatego, że twój brat kochał mnie bardziej niż ciebie”. W chwili wściekłości Daemon odcina głowę Rhaneyrze w wizji, ale ona nadal do niego przemawia: „To jest to, czego zawsze chciałeś, prawda?”.

Następnie jej głos łączy się z głosem ser Simona Stronga, gdy oboje mówią: „Był kruk”. Daemon budzi się, co sugeruje, że tylko śnił – z wyjątkiem błysku krwi na jego dłoni, który następnie znika.

Showrunner Ryan Condal powiedział wcześniej o powrocie Alcocka w roli Rhanaeyry: „Zamiast wojny, smoków czy obrazów grozy tak naprawdę bardziej go nawiedzali ludzie, przez których wyrządził zło w swojej przeszłości, zwłaszcza młoda Rhaenyra”.

„To dziewczyna, która przejęła jego roszczenia, a nie starsza Rhaenyra, grana przez Emmę D'Arcy. To ta wersja Rhaenyry usunęła go z tronu, a następnie została mianowana następcą tronu i przejęła jego roszczenia”, dodał.

„W miarę jak rozwija się jego historia w Harrenhal, Daemon musi liczyć się ze swoją przeszłością, wyborami, których dokonał, i rzeczami, które zrobił”.

Budząc się w nocy, Daemon słyszy dźwięki, które prowadzą go do Alys Rivers (Gayle Rankin). Niektórzy uważają ją za zwykłą uzdrowicielkę, inni twierdzą, że jest leśną wiedźmą parającą się zjawiskami nadprzyrodzonymi, wykorzystując to do ukrycia swojego zaawansowanego wieku.

Daemon rozmawia z Alys na temat klątwy Harrenhal – choć jest sceptyczny, zauważa, że Alys ma dziwną wiedzę na temat jego życia, w tym jego kłótni z Rhaenyrą. Jednak wyjaśnia to, zauważając, że podczas pobytu w Harrenhal nie wysłał do domu żadnych kruków. Następnie drwi z Daemona, mówiąc, że Rhaenyra odebrała mu prawa do tronu.

Następnie Alys podaje Daemonowi drinka, co pozornie przywraca go do rzeczywistości, gdzie prowadzi spotkanie z ser Willemem Blackwoodem. Czy więc ta rozmowa z Alys to także tylko wizja czy też rzeczywistość?

Jednak Daemon nie wrócił jeszcze całkiem do realnego świata, kiedy zobaczył wizję swojej zmarłej drugiej żony Laeny nalewającej wino.

Laena, matka Baeli i Rhaeny, zmarła w trakcie trzeciej ciąży. Po tym, jak powiedziano Daemonowi, że możliwe będzie uratowanie dziecka, jeśli Laena będzie miała cesarskie cięcie, zdecydowała się panować nad własną śmiercią, nakazując Vhagarowi spalić ją żywcem. Daemon był świadkiem śmierci swojej żony.

Showrunner Condal powiedział wcześniej RadioTimes.com , że „ostrzegł” Smitha przed tą fabułą, mówiąc: „Ostrzegałem go na początku: «Świetnie się spisałeś w sezonie 1., teraz będziemy rzucać ci wiele wyzwań, które będą prawdziwym wyzwaniem»”.

„Myślę, że Daemon to postać, z którą wiele osób utożsamia się w tym serialu, ponieważ jest to rodzaj stereotypowej, bohaterskiej męskiej roli głównej. Chcieliśmy w pewnym sensie odwrócić to uwagę, zaczynając od pierwszego odcinka pierwszego sezonu i niosąc ze sobą wszystkie przez resztę swojej historii w serii”.

Dlaczego Harrenhal jest przeklęty?

Alys Rivers wyjaśnia klątwę w tym odcinku, kiedy mówi: „Harrenhal jest przeklęty od chwili, gdy położono pierwszy kamień. Czarny Harren ściął gaj czarodziejskich drzew, który rósł na tych ziemiach. Drzewa sercowe przesiąknięte duchami tych, którzy żyli na długo przed nim Mówi się, że czasami nadal można usłyszeć ich szepty”.

Klątwa Harrenhal pojawiała się w całej serii książek kilka razy.

Po podboju Aegon Zdobywca przyznawał Harrenhal różnym rodom – wszystkie wymarły. W książkach George'a RR Martina „Pieśń lodu i ognia” widzimy także, jak „klątwa” Harrenhal zaczyna działać, gdy prawie każdy kasztelan zamku umiera (wyjątkiem jest Roose Bolton, być może dlatego, że dobrowolnie wycofał się z zamku).

Tymczasem w odcinku czwartym sezonu 2. Larys sugeruje, że Harrenhal doprowadzi Daemona do szaleństwa, ale używa bardziej logicznego powodu. Larys nadal kontroluje złoto, co sugeruje, że determinacja Daemona zostanie zniszczona, gdy ten spróbuje bezskutecznie skorzystać z gigantycznego zamku.

Odwołuje się do tego, gdy mówi Aegonowi: „Ten zamek jest bardziej okaleczony niż ja, Wasza Miłość. To jakby doprowadzić Daemona do szaleństwa, gdy ten próbuje go wykorzystać, to przekracza jego siły… gdy Harrenhal osłabia determinację Daemona, fałszywa królowa pozostaje uwięziona na tej wyspie.”

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.