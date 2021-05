Barbara Kurdej- Szatan w końcu wraca do "M jak miłość"! Jak donosi "Pudelek" szansą dla aktorki miał być fakt, że Adriana Kalska dostała główną rolę w nowym serialu i losy jej postaci w "Emce" będą okrojone. Basia Kurdej-Szatan na planie ma pojawić się jeszcze w maju. Czy to oznacza powrót Joanny Chodakowskiej z Francji? Jak kobieta poukłada swoje życie miłosne, które było powodem wyjazdu?

Barbara Kurdej-Szatan jednak wróci do "M jak miłość"!

O powrocie Barbary Kurdej-Szatan do "M jak miłość" jest głośno już od dawna. Aktorka zniknęła z serialu w czasie drugiej ciąży, ale już wcześniej rozstała się ze stacją i przestała prowadzić najbardziej hitowe programy TVP. Nie do końca było wiadomo, co dalej z serialem, choć sama Barbara Kurdej-Szatan zapewniała, że wraca na plan. Gościnnie pojawiła się niedawno w 1535. odcinku "M jak miłość" i okazało się, że granej przez nią postaci udało się pokonać tajemniczą chorobę.

Teraz pudelek.pl informuje, że Barbara Kurdej-Szatan jeszcze w maju wróci na plan, a wszystko dzięki temu, że wątek Adriany Kalskiej ma być okrojony:

Adriana dostała główną rolę w serialu TVN "Zaginiona", więc będzie teraz mniej grała w "M jak miłość". Jej wątek został okrojony. Skorzystała na tym niespodziewanie Barbara Kurdej-Szatan. Od dawna prosiła pana Tadeusza Lampkę, producenta "M jak miłość", o możliwość powrotu na plan. I przez to, że Adriany będzie mało, pan Tadeusz się zgodził, żeby Basia wróciła. Na razie w maju ma dwa dni zdjęciowe - informuje pudelek.pl powołując się na swojego informatora.

Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na koniec maja i wtedy okaże się, co dalej z Joanną Chodakowską!

