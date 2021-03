Bez wątpienia jedną z najważniejszych ról Barbary Kurdej-Szatan jest jej kreacja Joanny w serialu "M jak Miłość". Aktorka wcielała się tam tę bohaterkę od 2014 roku i dziś wielu fanów za nią tęskni. Jednak z powodu narodzin synka gwiazda zdecydowała się zrobić sobie przerwę. Henio przyszedł na świat we wrześniu 2020 roku. Dziś ma pół roku i jego mama przyznaje, że obecnie cieszy ją rodzinny czas, bo niewiele pracuje. Kiedy wróci na ekrany do "M jak miłość"?

Pod koniec zeszłego roku pisano nawet, że wiele wskazuje na to, że Barbara Kurdej-Szatan już nie wróci na plan "M jak miłość". Plotkowano, że produkcja usunęła jej postać. Czy to prawda? Do tej pory w czasie pandemii i po narodzinach synka gwiazda wystąpiła tylko dwa razy na deskach teatru m.in. w musicalu „Chicago”, bo spektakle cały czas są odwołane. Niedawno jednak gwiazda zagrała w kilku odcinkach "M jak miłość”.

Kiedy zobaczymy Barbarę Kurdej-Szatan w "M jak miłość"?

Barbara Kurdej-Szatan w "M jak miłość" była widoczna do jesieni zeszłego roku. Pożegnanie jej bohaterki Joasi okazało się wielkim wydarzeniem. Kobieta wyjechała do Francji przekonana, że jest w ciąży z Michałem. Krótko potem okazało się, że żadnej ciąży nie ma, a Joasia ciężko choruje. Nawet lekarze w klinice w Paryżu nie wiedzieli dokładnie, co jej może dolegać.

Ostatnio w „M jak miłość” Joasia pojawiła się na chwilę w odcinku 1535. Wtedy okazało się, że pokonała chorobę i jest już zdrowa. A co dalej? Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, premiera nowych odcinków przewidziana jest dopiero pod koniec maja. Wtedy poznamy rozwój wypadków.

ZOBACZ TAKŻE: Basia Kurdej-Szatan z torebką za 14 tysięcy (!) oraz w najmodniejszych sneakersach na wiosnę 2021

Tak wygląda szczęście rodzinne Barbary Kurdej-Szatan.

Barbara jest teraz na urlopie macierzyńskim.

Barbara Kurdej-Szatan na wiosnę wybierała błękitny kolor.