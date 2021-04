"M jak miłość": Kolejny cios dla Chodakowskiego! Iza miała dwóch kochanków? 

Kryzys w małżeństwie Izy i Marcina w „M jak miłość” nadal się zaostrza! Para zupełnie nie może się porozumieć i wygląda na to, że są o krok od rozwodu. Chodakowski jest chorobliwie zazdrosny o Izę, ale ostatecznie zdecyduje się nie stać jej na drodze podczas powrotu do pracy w wydawnictwie. Wydarzy się jednak coś zaskakującego! Marcin dowie się, że Iza miała dwóch kochanków. Uwierzy w te słowa?

Marcin w "M jak miłość" nie wybaczy Izie!

Na oficjalnym koncie serialu pojawiło się zaskakujące zdjęcie załamanego Marcina, którego wspiera Olek Chodakowski. Okazuje się, że mężczyzna jest przybity i rozgoryczony, i nie radzi sobie już z tym, co dzieje się między nim a Izą:

M..w ..M ,,Marcin w Matni ,,Współczuje mu , ale trzymam kciuki za Niego 💪😎 Emocje to emocje ..ehh - napisał Mikołaj Roznerski na Facebooku serialu.

Co się stanie, że Marcin nie będzie widział już szansy dla swojego małżeństwa? W 1589. odcinku, który na antenie TVP 2 już 11 maja, okaże się, że Bosacki wyjdzie z aresztu. Została wpłacona kaucja i szantażysta Chodakowskiego wyjdzie na wolność. Oczywiście nie odmówi sobie spotkania z Marcinem! To, co powie podczas rozmowy pogrąży Izę?

Zaliczyłem twoją żonę - usłyszy Marcin od Bosackiego.

Chodakowski uwierzy szantażyście? Wie, że taśma, którą od niego otrzymał to fotomontaż. Znów wpadnie w jego pułapkę?

Wygląda na to, że para nie poradzi sobie z kryzysem tak łatwo!