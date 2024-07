Kasia Zielińska postanowiła po prawie 10 latach odejść z serialu "Barwy szczęścia". To dzięki "Barwom..." i roli Marty Walawskiej stała się popularna, jednak nadszedł czas na zmiany.

Kochani! Długo zastanawiałam się co zrobić. To nie była decyzja z dnia na dzień. Barwy szczęścia to 1/4 mojego życia. (...) Człowiek potrzebuje zmian. Ja ich potrzebuję i Wy równie - napisała na swoim Instagramie Kasia Zielińska uzasadniając swoją decyzję.