Już dziś, finał 10. sezonu "Barw szczęścia"! O 20.05 w TVP2 ostatni odcinek serialu, a my już wiemy, co wydarzy się po przerwie wakacyjnej. Klara będzie robić wszystko, by wrócić do Huberta i córki, ale Pyrka nie będzie czekał na żonę z otwartymi ramionami.

A co z postacią Kasi Zielińskiej, która zdecydowała się odejść z serialu? Marta Walawska zapowiada wyjazd... Jednak scenarzyści obiecują, że ma być spektakularne odejście. Czy to oznacza, że jednak postać Kasi zginie w podobny sposób jak postać Oli Szwed w serialu?

Co jeszcze w "Barwach szczęścia" w nowych odcinkach? Zobacz serialowe wideo!

Pierwsze odcinki nowego 11. sezonu "Barw szczęścia" wystartują już w sierpniu!

Kasia Górka będzie zmagać się cały czas z byłą szefową ukochanego...