Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży, a co z graną przez nią Joasią w "M jak miłość"?

W najnowszym magazynie „Party” Basia Kurdej-Szatan oficjalnie potwierdziła to, o co dziennikarze pytali już od dawna - swoją ciążę! Radosną nowinę aktorka i jej mąż Rafał trzymali dotąd dla siebie, a ogłosiła ją publicznie dopiero wtedy, gdy Barbara „poczuła się spokojniejsza”.

Fani talentu Basi oraz seriali, w których występuje, już zastanawiają się, czy w ciążę zajdą również serialowe bohaterki, które gra aktorka. Co mówi sama Barbara Kurdej-Szatan?

Basia Kurdej-Szatan w „Party” przyznała, że jest w piątym miesiącu ciąży. Jak wyznała, chce rodzić naturalnie.

Bardzo chciałabym rodzić naturalnie i taki mamy plan. Poród to dla mnie trudne, ale i magiczne przeżycie. Jednak jestem przekonana, że natura tak wszystko urządziła, by było to dobre i dla dziecka, i dla mamy. Bardzo bym chciała, żeby Rafał był ze mną także podczas drugiego porodu. Obecnie we wszystkich szpitalach w Polsce jest to zakazane. Tatusiowie nie mają wstępu na porodówkę, nie mogą odwiedzać swoich partnerek i dzieci w szpitalu. Oboje mamy jednak nadzieję, że to się wkrótce zmieni – mówi Basia.