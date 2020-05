Basia Kurdej-Szatan w końcu potwierdza ciążę! Jak się czuje? Dlaczego tak długo ją ukrywała? 

Od tygodni plotkowało się, być może Basia Kurdej-Szatan jest w drugiej ciąży. Wiadomo, że gwiazda od dawna planowała powiększenie rodziny.

„Staramy się już od półtora roku co najmniej, ale nie wychodzi…”, powiedziała w grudniu zeszłego roku w rozmowie dla „Baby by Ann”.

Basia Kurdej-Szatan w ciąży! Jest pierwszy komentarz

W końcu jednak się udało! Ale aktorka postanowiła zachować to w tajemnicy przez wiele tygodni. Nie chciała zapeszać. Milczała nawet na początku marca, kiedy pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Wtedy też dziennikarze pytali ją o ciążę, ponieważ sylwetka artystki wszystkim wydawała się lekko zaokrąglona. Jednak dopiero w rozmowie z „Party” gwiazda po raz pierwszy potwierdza, że spodziewa się drugiego dziecka.

Teraz mogę to zrobić, bo jestem spokojniejsza – mówi Barbara. – W pierwszym trymestrze ciąży nie chciałam jeszcze o niej mówić – dodaje.

Maleństwo Basi Kurdej-Sztan przyjdzie na świat we wrześniu 2020.



W pierwszej ciąży Barbara pracowała do ostatniej chwili. Wtedy nie była jeszcze tak popularna, razem z Rafałem śpiewała w chórze gospelowym, z którym brali udział w programie „X Factor”. Tydzień przed terminem porodu, podczas przerwy w nagraniach, w pokoju hotelowym w środku nocy poczuła skurcze. Pojechali do szpitala. Basia twierdzi, że wtedy nie wyobrażała sobie, by przy porodzie nie było męża.

Nie mogło być inaczej! Jak będzie teraz? Bardzo chciałabym rodzić naturalnie i taki mamy plan. Poród to dla mnie trudne, ale i magiczne przeżycie. Jednak jestem przekonana, że natura tak wszystko urządziła, by było to dobre i dla dziecka, i dla mamy. Bardzo bym chciała, żeby Rafał był ze mną także podczas drugiego porodu. Obecnie tatusiowie nie mają wstępu na porodówki, nie mogą odwiedzać swoich partnerek i dzieci w szpitalu. Oboje mamy jednak nadzieję, że to się wkrótce zmieni, dodaje gwiazda w rozmowie z "Party".

Czego życzy jej cała redakcja!

Basia Kurdej-Szatan potwierdziła ciążę! To już piąty miesiąc.

Więcej w najnowszym wydaniu "Party" - od dziś w sprzedaży!

PARTY

Wkrótce Hania, córka Basi Kurdej-Szatan i Rafała Szatana, zostanie starszą siostrą!