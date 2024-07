1 z 12

Łukasz Płoszajski z serialu Pierwsza Miłość kończy dziś 38 lat! Z tej okazji przypominamy wszystkie metamorfozy aktora, a musimy przyznać - on miał na głowie wszystko! Łukasz Płoszajski, czyli Artur - w serialu gra od samego początku czyli od 2004 roku. To jeden z pierwszych chłopaków Kingi. Chodził z nią do tego samego elitarnego liceum. Wychowany w luksusie syn Piotra, bogatego przedsiębiorcy. Hedonista czerpiący z życia pełnymi garściami. Łamacz kobiecych serc. Formalną edukację Artur zakończył na drugim roku studiów ekonomicznych. Próbował aktorstwa. Grał zarówno w serialu, jak i w filmie. Nie szło mu najlepiej, dlatego zrezygnował z takiej kariery. Prowadził z Rafałem portal randkowy „Pierwsza miłość”.

Przyjaźnił się z Pawłem, Kingą, Bartkiem i Patrykiem. Po wielu latach i nieudanych związkach ponowie związał się z Kingą, byli szczęśliwym małżeństwem dopóki nie zdradził jej z asystentką. Prowadzi firmę Kulczycki Corporation.

Zobaczcie jego zdjęcia!

Zobacz: Kożuchowska kończy 45 lat! Kiedyś Hanka Mostowiak, dziś ikona i wielka gwiazda! Oś czasu Party.pl