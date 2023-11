Po wakacjach w "M jak miłość" czeka nas sporo emocji. Jednym z najgorętszych wątków jest ten dotyczący Izy (Adriana Kalska), Marcina (Mikołaj Roznerski) oraz Artura (Tomasz Ciachorowski). Od kilku sezonów ten miłosny trójkąt elektryzuje widzów i wywołuje dyskusje. Iza nie może się uwolnić od psychopaty, który ją prześladuje. Nawet jej narzeczony nie jest w stanie zatrzymać żądnego zemsty Artura. Czy po wakacjach się to zmieni?

Śmierć Artura w "M jak miłość"?

Gdy Artur trafił do zamkniętego zakładu wydawało się, że nie jest już w stanie zagrozić Izie. Bardzo szybko okazało się, że nic nie jest w stanie go powstrzymać. Artur, nawet będąc w szpitalu psychiatrycznym, zastraszał Izę i wysyłał jej groźby. Mężczyzna za wszelką cenę chciał zemścić się na niej i na swoim rywalu. Chora miłość zaślepiła mu oczy. Czy wkrótce przyjdzie mu za to zapłacić?

W sieci pojawił się już zwiastun nowego sezonu "M jak miłość". Widzowie mogą być pewni - emocji nie zabraknie! Artur, który dostanie przepustkę na pogrzeb wujka, zdoła uciec podczas ceremonii. Pomoże mu w tym jego nowa kochanka, doktor Daria (Ewelina Gnysińska). Artur odnajdzie Izę i Marcina, którzy ukryją się w Grabinie. Między mężczyznami dojdzie do konfrontacji! Marcin najpierw postrzeli Artura w nogę, a chwilę później przystawi mu pistolet do skroni. Jednak czy pociągnie za spust?

Marcina jak zawsze będzie wspierał jego przyjaciel, Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). To właśnie on dostarczy Chodakowskiemu broń. Czy Kuba będzie miał jakiś udział w konfrontacji z Arturem? Jak zakończy się ta historia? Odpowiedź już w nowych odcinkach "M jak miłość", które zobaczymy na antenie TVP2 od 2 września.

Iza w końcu uwolni się od swojego prześladowcy?

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość"