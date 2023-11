2 z 6

Przez to wydarzenie Ula spóźni się do kościoła, ponieważ w ciągu pół godziny będzie musiała kupić nową suknię ślubną. Na szczęście pomoże jej w tym Marysia, która obiecała Markowi opiekować się jego dziećmi, kiedy on jest zagranicą. Wszystko przebiegnie sprawnie i Ula prowadzona przez Artura stanie przed ołtarzem!