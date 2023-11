Magda w „M jak miłość” walczy o życie po zażyciu narkotyku należącego do Łukasza. Kiedy Chodakowska jest bliska śmierci, okazuje się, że nie wszyscy jej przyjaciele dobrze jej życzą! W 1437 odcinku serialu, który zobaczymy 15 kwietnia, wszyscy będą cieszyli się z poprawy stanu zdrowia Magdy, oprócz Anki! To ona czekała na śmierć przyjaciółki, aby móc wrócić do dawnego kochanka.

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał, w końcu to Magda kilka dni temu uratowała jej życie, reanimując ją po wypadku.

