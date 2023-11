Dramatyczne chwile w "M jak miłość"! W ostatnim odcinku serialu widzowie byli świadkami, jak Magda (Anna Mucha) pomyliła leki na serce z narkotykami. W finałowej scenie Magda w fatalnym stanie prosiła o pomoc śpiącego Andrzeja (Krystian Wieczorek)... Jak już wiemy, w kolejnych odsłonach "Mjm" Magda trafi do szpitala, w którym specjaliści będą walczyć o jej życie! Stan ukochanej Budzyńskiego będzie naprawdę krytyczny, a zrozpaczony prawnik zorientuje się, że to Łukasz (Jakub Józefowicz) musiał podrzucić Magdzie narkotyki.

Co się stanie z Magdą?

Jak informuje portal superseriale.se.pl Magda już kilka godzin po przewiezieniu do szpitala odzyska przytomność. I choć jej stan wciąż będzie ciężki, to będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi. Niestety, po jakimś czasie organizm Magdy nie będzie miał siły na dalszą walkę, a lekarze nie będą wiedzieli, jak jej pomóc... Zrozpaczony ojciec Magdy w 1436 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Kingi, żeby przekazać, że jego córka jest w krytycznym stanie. Przyjaciółka przyjedzie do szpitala, ale nie zdąży pożegnać się z Magdą, która zostanie podłączona do respiratora!

Kinga rzuci się w ramiona zrozpaczonego Kamila (Marcin Bosak). To właśnie z nim spotkała się Magda kilka godzin przed dramatycznymi wydarzeniami. Kiedy Magda zapadnie w śpiączkę, okaże się, że Kamil jest śmiertelnie chory i chciał spędzić z nią ostatnie chwile swojego życia.

Z tym, że mnie nie będzie już się pogodziłem, ale ty nie możesz mi tego zrobić. Musisz żyć - powie do nieprzytomnej Magdy.

Czy Magda przeżyje? Ostatnio dowiedzieliśmy się, że stan partnerki Budzyńskiego poprawi się. Czy wtedy zbliży się do Kamila? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

