Alicja Bachleda-Curuś nago w serialu "Edge":

Alicja Bachleda-Curuś rozebrała się w amerykańskim serialu i trzeba przyznać, że wygląda superseksownie. Alicja zagrała w adaptacji serii książek z serii "Edge" autorstwa George'a G. Gilmana.

Bohaterem jest Josiah Hedges (Max Martini) lepiej znany jako Edge (Ostrze), który wyrusza z krwawą misją zemsty na byłych żołnierzach Unii dowodzonych przez Merritta Harknetta (Ryan Kwanten), którzy zabili mu młodszego brata. Kim jest w serialu Alicja Bachleda-Curuś? Kuszącą i uwodzicielską Pilar, „diabła wcielonego”!

Alicja Bachleda-Curuś opowiedziała o swojej roli w nowym amerykańskim serialu.

Jest to serial dla Amazonu. Western, więc zupełnie mi obcy temat i obcy gatunek. Ale skala tego przedsięwzięcia i rzeczy, które mogę tam robić są super. Gram Meksykankę o imieniu Pilar. Pilar jest diabłem wcielonym w pewnym miasteczku, rządzi mężczyznami. Gram tam jedyną zauważalną kobietę, kuszącą, uwodzicielską i odważną, która musi manipulować mężczyznami, żeby przetrwać następny dzień. Co też jest fajne. A ja to mam na co dzień! - powiedziała Party.pl Alicja Bachleda-Curuś.