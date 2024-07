Alicja Bachleda-Curuś przyjechała do Polski, by zagrać w nowym polskim filmie "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Niedawno odbyła się konferencja prasowa tej komedii, w której aktorka miała między innymi pewną przygodę z suknią ślubną. Bachleda na konferencji opowiedziała o tym, jacy mężczyźni ją interesują. Ale okazuje się, że nie jest to jedyny projekt Bachledy-Curuś. Aktorka zagrała też ostatnio w amerykańskim serialu i to babkę z jajami!

Jest to serial dla Amazonu. Western, więc zupełnie mi obcy temat i obcy gatunek. Ale skala tego przedsięwzięcia i rzeczy, które mogę tam robić są super. Gram Meksykankę o imieniu Pilar. Pilar jest diabłem wcielonym w pewnym miasteczku, rządzi mężczyznami. Gram tam jedyną zauważalną kobietę, kuszącą, uwodzicielską i odważną, która musi manipulować mężczyznami, żeby przetrwać następny dzień. Co też jest fajne. A ja to mam na co dzień! - powiedziała Party.pl Alicja Bachleda-Curuś.