Adriana Kalska zrezygnuje z roli Izy w "M jak miłość"? Będzie gwiazdą nowego serialu, co dalej z małżeństwem Chodakowskich?

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski wzięli ślub? A może to Iza i Marcin z "M jak miłość" ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską? Te pytania już od kilku dni zadają sobie wszyscy fani aktorskiej pary. Związek Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego od samego początku wzbudzał ogromne emocje, ale naprawdę gorąco zrobiło się wtedy, gdy aktor opublikował w sieci zdjęcie na którym razem ze swoją partnerką pozują w ślubnych stylizacjach. W sieci zawrzało, ale do tej pory wszyscy zastanawiają się, czy zakochani naprawdę są już po ślubie, czy to zapowiedź ślubu Izy i Marcina z "M jak miłość"... Aktorska para już po ślubie? Zaledwie kilka dni temu Mikołaj Roznerski opublikował na Instagramie zdjęcie, które rozpaliło media i internatów. Część fanów podejrzewała, że zakochani naprawdę wzięli ślub, pozostali sugerowali, że zdjęcie aktora jest zapowiedzią ślubu Izy i Marcina z "M miłość". Po tym, jak na oficjalnym profilu serialu na Instagramie pojawiły się gratulacje dla zakochanej pary wydawało się, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rzeczywiście są już małżeństwem. Teraz jednak w sieci pojawiło się kolejne zdjęcie, które wskazuje na coś innego... Mikołaj Roznerski opublikował na Facebooku kolejne zdjęcie z Adrianą Kalską w ślubnych stylizacjach. Tym razem jednak znacznie lepiej widać kreację panny młodej, która bardzo przypomina nam suknię, jaką wybrała serialowa Iza! Czy to oznacza, że aktorska para wzięła ślub, ale tylko na planie "M jak miłość"? Niestety, do tej pory Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski nie skomentowali wcześniejszych plotek na swój temat. Zobacz także: Bardzo szczery wywiad z Mikołajem Roznerskim. O dzieciństwie, ukochanym synu i Adzie Mikołaj Roznerski pokazał nowe zdjęcie...