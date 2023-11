Zupy krem zalecane są w jesiennym i zimowym jadłospisie. Są bardzo treściwe i sycące, a jednocześnie dietetyczne. Ich przygotowanie nie wymaga dużej ilości czasu ani nakładów pracy. Zupy krem, ze względu na swoją konsystencję, zalecane są w żywieniu dzieci i osób starszych.

Zupy krem są sycącym i rozgrzewającym posiłkiem, idealnym zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ponadto są dietetyczne i bardzo proste w przygotowaniu. Można je przygotować na bazie rozmaitych warzyw – pomidorów, cukinii, dyni, brokułów, kalafiora.

Dlaczego warto jeść zupy krem?

Zupy krem są potrawami o aksamitnej konsystencji i delikatnym smaku. Ze względu na swoje właściwości rozgrzewające są szczególnie zalecane w okresie jesienno-zimowym. Można je serwować w ramach obiadu lub ciepłej kolacji w chłodne wieczory. Zupy krem są dietetyczne, a przy tym dają długotrwałe uczucie sytości. Można je wzbogacać o różne dodatki, np. chrupiące grzanki czy groszek ptysiowy. Nierzadko dodaje się do nich żółtego sera lub fety do smaku. Zupy kremy doskonale sprawdzą się w żywieniu małych niejadków oraz osób starszych, u których pojawia się problem z gryzieniem i przełykaniem produktów o konsystencji stałej. Zupy krem można przygotować z różnych warzyw. W sezonie jesiennym dużą popularnością cieszy się zupa krem z dyni o apetycznym aromacie i pomarańczowej barwie. Smaczne, gęste i sycące zupy przyrządzi się również na bazie cukinii, brokułów, kalafiora, zielonego groszku oraz cebuli. Alternatywą dla tradycyjnej zupy pomidorowej z makaronem lub ryżem jest zupa krem z pomidorów z dodatkiem bazylii i sera mozzarella. Do przygotowania tych rozgrzewających i treściwych zup niezbędny jest blender, za pomocą którego miksuje się składniki zupy na gęsty i aksamitny krem.

Przepis na pomidorową zupę krem

Składniki:

5 dużych pomidorów,

3 łyżki oliwy,

2 duże marchewki,

1 cebula,

1 pietruszka,

2 ząbki czosnku,

700 ml warzywnego bulionu,

50 ml śmietanki 18% do zup,

przyprawy: sól morska, świeżo zmielony pieprz, łyżeczka suszonego oregano, ½ łyżeczki cukru, ½ papryczki chili,

pęczek świeżej bazylii.

Sposób przygotowania:

Do garnka z rozgrzaną oliwą włóż pokrojoną w kostkę cebulę i przekrojone na pół ząbki czosnku i smaż do zeszklenia (przez około 5 minut), co chwila mieszając. Następnie dołóż do garnka papryczkę chili oraz obrane i pokrojone w cienkie plasterki pietruszkę i marchewkę. Całość smaż przez około 5 minut.

Sparz pomidory, obierz je ze skóry i usuń szypułki. Pokrój je w ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Miąższ pomidorów pokrój w kostkę. Do garnka z warzywami dodaj pomidory i sok (pozostały po krojeniu pomidorów). Całość smaż 1 minutę.

Do garnka wlej gorący bulion i zagotuj. Dopraw solą, pieprzem, oregano i cukrem. Gotuj przez około 15 minut, aż do zmiękczenia wszystkich warzyw.

Zupę zmiksuj za pomocą blendera. Do miseczki wlej śmietankę i dodaj do niej kilka łyżek zupy. Całość wlej do garnka z zupą krem i dokładnie wymieszaj. Zupę podawaj posypaną listkami bazylii i z dodatkiem kawałka sera mozzarella.

Przepis na zupę krem z dyni

Składniki:

około 1 kg dyni,

2 marchewki,

2 ziemniaki,

1 cebula,

1 litr warzywnego lub drobiowego bulionu,

sok wyciśnięty z 1 cytryny,

100 ml śmietany 30-36%,

przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa, ½ łyżeczki cukru, ½ łyżeczki mielonego imbiru.

Sposób przygotowania:

Dynię umyj, przekrój na pół, usuń z niej pestki i włókna. Następnie pokrój dynią (wraz ze skórką) w kostkę.

Ziemniaki i marchew obierz, umyj i pokrój. Cebulę obierz i pokrój w kostkę.

Warzywa ugotuj w przygotowanym bulionie, aż staną się miękkie. Następnie zupę zmiksuj za pomocą blendera na gęsty i aksamitny krem.

Do zupy dodaj sok z cytryny oraz przyprawy. Na końcu wlej śmietankę i wymieszaj.

Smacznego!