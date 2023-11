Zupa z soczewicy i szpinaku to świetny wybór na chłodne jesienne i zimowe dni. Jest bardzo rozgrzewająca i sycąca. Sprawdzi się szczególnie u osób na diecie wegetariańskiej i wegańskiej oraz tych, którzy szukają nowych smaków. Jest prosta w przygotowaniu, a w dodatku bardzo zdrowa. Poniżej znajdziecie szybki przepis na zupę z soczewicą i szpinakiem.

Soczewica jest bogatym źródłem białka, potasu i kwasu foliowego. Ten produkt powinny jeść kobiety w ciąży i osoby, które mają wysokie ciśnienie tętnicze. Szpinak zawiera dodatkowo witaminę C, żelazo i magnez oraz silne przeciwutleniacze. Dodatkowo warto wiedzieć, że obróbka termiczna nie pozbawia go wartości odżywczych. Takie połączenie to prawdziwa bomba zdrowotna, pełna witamin i mikroelementów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przepis na zupę z soczewicy i szpinaku

Składniki na zupę soczewicowo-szpinakową

1/2 szklanki zielonej lub brązowej soczewicy

1,5 l bulionu warzywnego

100 g liści szpinaku świeżych lub mrożonych

cebula

2 ząbki czosnku

100 ml passaty pomidorowej

2 łyżki oliwy z oliwek lub innego oleju roślinnego

przyprawy: sól, pieprz, tymianek, papryka chilli

Jak zrobić zupę z soczewicą i szpinakiem?

Cebulę obrać i pokroić w piórka. Zeszklić w średnim garnku na oliwie, pod koniec smażenia dodać przeciśnięty przez praskę czosnek. Do cebuli dodać świeży lub mrożony szpinak, podsmażyć przez 2 minuty i doprawić solą oraz pieprzem. Soczewicę dokładnie opłukać pod bieżącą wodą i podsmażyć ze szpinakiem przez 2-3 minuty. Warzywa zalać gorącym bulionem warzywnym. Całość gotować przez około 20 minut na małym ogniu pod przykryciem, do momentu aż soczewica będzie miękka. Zaprawić passatą i doprawić solą, tymiankiem i papryczką chilli. Zupa powinna być lekko ostra. Z dodatkiem ziemniaków lub świeżego pieczywa będzie na tyle sycąca, że można ją uznać za pełnowartościowy obiad.