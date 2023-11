Zupa z pietruszki i gruszki to kolejna propozycja na uwielbiane zupy krem. W tej wersji ma zdecydowany jesienno-zimowy charakter. Połączenie korzenia pietruszki i słodkiej gruszki nadaje jej wyjątkowy, niespotykany smak. To szybkie i sycące danie sprawdzi się również dla osób na diecie wegetariańskiej lub odchudzającej. Przygotowaliśmy dla Was najprostszy przepis na krem pietruszkowo-gruszkowy.

Przepis na zupę krem pietruszkowo-gruszkową

Składniki na zupę krem (4 porcje)

500 g korzenia pietruszki

2 średnie ziemniaki

dojrzała gruszka

litr bulionu warzywnego

2 łyżki masła lub oliwy z oliwek

szklanka mleka

przyprawy: sól, pieprz, tymianek

opcjonalnie: parmezan lub ziarna słonecznika i grzanki

Jak zrobić zupę z pietruszki i gruszki?

Pietruszkę należy obrać, umyć i pokroić w plastry. Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w małą kosteczkę. Do średniego garnka wlać oliwę lub masło i podsmażyć pietruszkę z ziemniakami przez 5 minut. Gruszkę obrać, pokroić na mniejsze kawałki i dodać do pietruszki. Całość doprawić i smażyć jeszcze około 10 minut. Warzywa zalać bulionem, zagotować, a następnie gotować około 10 minut pod przykryciem na małym ogniu. Gotujemy do czasu aż wszystkie warzywa będą miękkie. Dodajemy mleko i jeszcze raz zagotowujemy całość. Zawartość garnka miksujemy na gładki krem i ostatecznie doprawiamy. Podajemy z ziarnami słonecznika lub tartym parmezanem, można również dodać grzanki.

Jak zrobić grzanki ziołowe do zupy krem?

kilka kromek białego pieczywa, najlepiej lekko czerstwego

kilka łyżek oliwy z oliwek

przyprawy: sól, zioła prowansalskie lub oregano, czosnek granulowany

Przepis na grzanki do zupy krem

Pieczywo kroimy w kostkę i wrzucamy do miski. Dolewamy kilka łyżek oliwy i dokładni mieszamy. Następnie wszystko posypujemy przyprawami według uznania i ponownie dokładnie mieszamy. Pieczywo wykładamy na blachę, wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy przez 10-15 minut w 200 stopniach. Do momentu, aż grzanki uzyskają złoty kolor i staną się chrupkie.