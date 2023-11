Co zabrać na wyjazd zimowy w góry?

Pakowanie walizek na urlop jednym sprawia przyjemność, innych przyprawia o ból głowy. Szczególnie trudno spakować się tym, którzy mają na to niewiele czasu albo robią to na tyle rzadko, że trudno im przewidzieć, co przyda im się podczas wyjazdu. Szczególnie ciężką przeprawą może okazać się przygotowanie do zimowego wyjazdu w góry. Mając w planach aktywny wypoczynek, trzeba bowiem pamiętać o zabraniu ze sobą wielu rzeczy.