Dieta Mirandy Kerr to połączenie zdrowych posiłków z regularną aktywnością fizyczną. Supermodelka robi proteinowe koktajle i od nich zaczyna dzień.

Miranda Kerr, supermodelka, samym swoim wyglądem zachęca do stosowanych przez siebie nawyków żywieniowych i sposobów dbania o kondycję organizmu.

Nawyki żywieniowe Mirandy Kerr

Podstawą żywienia w diecie Mirandy Kerr są warzywa i owoce, produkty węglowodanowe o niskim indeksie glikemicznym oraz łatwo przyswajalne białka. Korzysta ona też często z tzw. superfoods, czyli naturalnych produktów, które bardzo korzystnie wpływają na organizm, np. z jagód acai czy sproszkowanego korzenia peruwiańskiej rośliny maca. Włączyła ona do swojego jadłospisu również suplementy diety zawierające koenzym Q-10, kwasy omega-3, 6 i 9, czemu jak twierdzi zawdzięcza swoją wysoką odporność. Na bazie wody i superfoods (nasion chia, jagód goji itp.) sporządza codziennie koktajle wpływające na zdrowie i urodę.

Miranda Kerr hołduje zasadzie 80/20, czyli przez 80% czasu odżywia się bardzo zdrowo, a 20% pozwala sobie na sięgnięcie po mniej zdrowe produkty. Dzień na talerzu Mirandy Kerr może wyglądać następująco: początek dnia to ciepła woda i melon oraz koktajl proteinowy, śniadanie to jajka, kapusta kiszona, awokado, sól morska i olej z orzechów makadamia, na lunch zjada na przykład grillowanego kurczaka z sałatką, a kolacja to komosa ryżowa z kurczakiem i sałatką, przyrządzone na oleju kokosowym, z dodatkiem kurkumy i szpinakiem.

Nawyki Mirandy Kerr związane z aktywnością fizyczną

Nieodłącznym elementem stylu życia Mirandy Kerr jest aktywność fizyczna. Jest ona fanką jogi i pilatesu, które regularnie uprawia, ale przeplata aktywność różnymi formami: biega, jeździ na rowerze, czy jak sama mówi bawi się z synem. Z jogi korzysta codziennie przynajmniej przez 10 minut, co pozwala jej na utrzymanie ciała w dobrej kondycji i zadbanie o wysoki poziom energii. Praktykuje również medytację. Miranda Kerr dużą uwagę przykłada również do kosmetyków i dba, aby były one naturalne.

Miranda Kerr jest żywą reklamą zdrowego trybu życia opartego o jedzenie nieprzetworzonej żywności i regularną aktywność fizyczną. Jednak to, co może odstraszyć od przestrzegania zasad Mirandy Kerr to na przykład ceny produktów, z których ona korzysta w dużej ilości: jagody acai kosztują od ok. 30 do 60zł, jagody goji to koszt rzędu od 20 do 40 zł, a sproszkowany korzeń maca – ok. 25 zł.