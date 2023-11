Grzyby są smaczne, pożywne i zdrowe. Zawierają dużo błonnika i cennych dla zdrowia substancji odżywczych. Dużą zaletą grzybów jest także możliwość ich ramowego zbierania! Musisz jednak pamiętać, że spora część grzybów, które rosną w polskich lasach, jest niejadalna, a nawet śmiertelnie trująca. Sprawdź, na co zwracać uwagę i jakie grzyby możesz zbierać.

Kluczem do bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie. Zanim wyruszysz do lasu, przestudiuj atlas grzybów i uważnie przyjrzyj się zarówno jadalnym, jak i trującym okazom. Jeśli jesteś osobą początkującą, postaraj się o towarzystwo doświadczonego grzybiarza, który pokaże Ci, jak w praktyce wygląda zbieranie grzybów oraz rozpoznawanie jadalnych i trujących okazów. Poza tym stosuj się do kilku podstawowych zasad grzybobrania. Jakich? Sprawdź!

Kiedy zbierać grzyby?

Jeśli mocno pada lub gdy dopiero przestał padać ulewny deszcz, nie wybieraj się na grzybobranie. Ściółka jest wtedy bardzo wilgotna, a grzyby narażone są na pleśnienie, rozkładanie i częstsze ataki insektów.

Grzyby rurkowe = bezpieczeństwo?

Grzyby rurkowe to takie, które pod kapeluszem mają miękką gąbkę, a nie blaszki. Wśród tej grupy grzybów nie znajdziesz okazów śmiertelnie trujących.

Istnieją jednak niejadalne gatunki grzybów rurkowych. Są nimi:

borowik szatański, nazywany szatanem – jest on jednak rzadko spotykany i nie jest śmiertelnie trujący;

goryczak żółciowy – grzyb ten jest tak gorzki, że jego zjedzenie jest niemal niemożliwe (goryczak żółciowy zmieni smak każdego dania).



Grzyby blaszkowe = trucizna?

Wszystkie grzyby śmiertelnie trujące mają pod kapeluszem blaszki. Nie oznacza to jednak, że jadalnych grzybów z blaszkami nie ma. Są! I jest ich całkiem sporo. Do jadalnych grzybów blaszkowych należą:

pieprznik jadalny (kurka),

gąska zielona,

opieńka miodowa,

mleczaj rydz,

czubajka kania,

gąbek zielonawy.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze zbieraniem grzybów i nie wiesz, jak odróżnić muchomora sromotnikowego od kani lub lisówkę pomarańczową od kurki, postaw na gatunki rurkowe.

Zbieraj tylko po grzyby w pełni wykształcone

Jeśli grzyb jest młody, jest także mały i nie do końca wykształcony. Co za tym idzie, łatwo o pomyłkę – małe owocniki trujących grzybów mogą przypominać grzyby jadalne.

Plastik zostaw w domu

Podczas kontaktu grzybów z torebkami foliowymi mogą wytwarzać się toksyny szkodliwe dla organizmu. Do lasu zabierz ze sobą na przykład wiklinowy koszyk.

Zbieraj grzyby, które rosną z dala od zanieczyszczeń

Jeśli grzyby rosną w okolicach zakładów produkcyjnych, przy ruchliwych drogach (np. w rowach), nie zbieraj ich. Grzyby łatwo absorbują zanieczyszczenia z powietrza.

Grzyby przygotuj w dniu zbierania

Po udanym grzybobraniu, od razu obierz i przygotuj zebrane okazy. W innym wypadku może dojść do rozwoju pleśni. Podczas obierania i czyszczenia grzybów, jeszcze raz dokładnie im się przyjrzyj.

Masz wątpliwości? Nie zbieraj!

Zjedzenie trujących grzybów to poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W związku z tym, jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości związane z wyglądem danego grzyba, lepiej zostaw go w lesie.