Zakup samochodu na firmę umożliwia odliczenie kosztów podatku VAT, o ile wykorzystywany jest on jedynie do podróży służbowych.

W zależności od kondycji finansowej firmy, zakup samochodu osobowego na firmę można sfinansować jednorazowo – kupując go na fakturę, zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy, bądź wziąć kredyt bankowy na jego zakup.

Zakup samochodu na firmę: jaką formę zakupu wybrać?

Samochód na firmę można kupić na fakturę lub wziąć w leasing. Opłacalność tych opcji zależy od jednostkowych czynników – zawsze trzeba mieć na uwadze plusy i minusy obu form i odnieść je do sytuacji swojej firmy. Zakup samochodu na fakturę zasadniczo wiąże się z koniecznością wyłożenia dużych środków jednorazowo, natomiast leasing pozwala rozłożyć koszty w czasie. Można również zdecydować się na zakup samochodu na kredyt, jednak ta opcja zwykle nie kalkuluje się w porównaniu z kosztami leasingu.

Zakup samochodu na fakturę VAT

1. Zakup samochodu o wartości powyżej 3 500 zł należy uwzględnić w ewidencji środków trwałych.

2. Samochód należy poddać amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Standardowy okres amortyzacji wynosi 5 lat przy zastosowaniu stawki 20%. Jeśli samochód jest używany – jest to zwykle 40% na 2,5 roku.

3. Odliczenie podatku VAT. Jest możliwe, jeśli samochód wykorzystywany jest wyłącznie na cele przedsiębiorstwa. Należy w tym celu wypełnić deklarację VAT-26. Należy też prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT – w ten sposób można udowodnić, że samochód służył wyłącznie do przejazdów służbowych. Należy bardzo uważać, bo choćby jeden przejazd prywatny może skutkować koniecznością zwrotu VAT.

Zakup samochodu: leasing

1. Jeśli zdecydujemy się na leasing operacyjny, to samochód należy do majątku finansującego. Jeśli zaś wybieramy formę leasingu finansowego – to leasingobiorca wpisuje go do ewidencji swoich środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

2. W przypadku wyboru leasingu finansowego podatek VAT trzeba opłacić z góry.

3. Odliczanie VAT wygląda tak samo, jak w przypadku nabycia samochodu na fakturę. Należy zarejestrować samochód osobowy w US i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Bez tego możliwe jest odliczenie jedynie 50% podatku od opłaty wstępnej, rat leasingowych i innych kosztów.