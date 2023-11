Zabawki pomagają dzieciom opanować umiejętności matematyczne. Choć rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy, wiele na co dzień używanych przedmiotów, stymuluje rozwój dziecka w taki sposób, że w przyszłości łatwiej będzie im podołać szkolnym wyzwaniom.

Matematyka to zmora z dzieciństwa wielu osób. Szczęśliwie dziś jest coraz większa świadomość odnośnie tego, jak można pomóc rozwijać zdolności matematyczne już małym dzieciom. Kluczem do tego okazują się być zabawki.

Nauka matematyki dla dzieci – zapomnij o patyczkach do liczenia!

Wciąż pamiętasz z podstawówki śmiertelnie nudne patyczki do nauki liczenia? Możesz odsapnąć z ulgą i nie kupować ich swojemu dziecku, ponieważ dzisiaj wiemy, że nauka matematyki często odbywa się nie bezpośrednio, ale w trakcie różnych zabaw, których wcale nie kojarzymy z tą dyscypliną. A gdyby dziecko chciało jednak ćwiczyć liczenia na jakichś przedmiotach, z pewnością w domu znajdzie się ich bardzo wiele, choćby małe figurki czy klocki.

Jak rozwijać zdolności matematyczne u najmłodszych?

Zdolności matematyczne u najmłodszych dzieci, czyli tych koło roku można rozwijać wykorzystując standardowo przeznaczone dla nich zabawki. W tym wieku dziecko najczęściej nie uczy się liczyć, ale zaczyna rozróżniać kształty, kolory oraz poznawać podstawowe pojęcia, takie jak “dużo” czy “mało”. Bardzo przydatną zabawką są klasyczne sortery, w których dziury małe dziecko musi wsadzać odpowiednie elementy. Z kolei klocki uczą orientacji przestrzennej. Pierwsze układanki również pomogą maluchowi doskonalić umiejętności, które z czasem można określić jako “matematyczne”.

Zabawki matematyczne dla przedszkolaków

Dzieci przedszkolne najchętniej uczą się liczyć, wtedy kiedy widzą, że do czegoś im się to przydaje. Takim powodem może być chęć uzbierania odpowiedniej kwoty pieniędzy na wymarzony cel albo umiejętności konieczne do wygrania gry planszowej.

Zabawki, które doskonale rozwijają umiejętności matematyczne w tym wieku, to między innymi:

