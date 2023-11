Gry planszowe dla dzieci to nie tylko wspaniała zabawa dla całej rodziny, ale również okazja do wspólnego spędzania czasu. Tworzą one przestrzeń do śmiechu, zacieśnienia więzi i ćwiczenia umiejętności komunikacji. Warto wiedzieć, że istnieją też gry przeznaczone dla najmłodszych dzieci.

Gier planszowych dla najmłodszych jest coraz więcej i rodzicom często trudno wybrać spośród nich. Niektóre, takie jak “Kot w worku”, od lat utrzymują się na topie, podczas gdy inne, nowo powstałe dopiero zaczynają podbijać serca dzieci i dorosłych.

Gra planszowa od pierwszego roku życia – “Kot w worku”

Choć producent zaleca tę grę dopiero od 3. roku życia, jeżeli uprości się jej reguły, to mogą z niej korzystać już dzieci około pierwszego roku życia. “Kot w worku” składa się z plansz z kształtami różnych przedmiotów oraz kartonikami z tymi przedmiotami. W tradycyjnej wersji gry wszystkie przedmioty wrzuca się do worka i grający mają za zadanie wyczuć kształt, którego brakuje im na planszy. Gra ta wspaniale wspiera rozwój zmysłu dotyku oraz rozpoznawanie kształtów. Roczne dzieci mogą zagrać w “Kota w worku” bez losowania kształtów z worka. Jest to zabawa, które niezwykle stymuluje mózg małe dziecka.

Prosta gra dla dzieci do nauki liczenia – “Nogi stonogi”

“Nogi stonogi” to prosta, ale emocjonująca gra oparta na podobnych zasadach, jak tradycyjne kości. Uczy rozpoznawać kolory, kształty i liczyć. Przygotowuje też dziecko do nabycia umiejętności potrzebnych w bardziej rozbudowany grach opartych o używanie kości.

Gra planszowa, które pomoże pokonać strach – “Potwory do szafy”

“Potwory do szafy” to gra kooperacyjna, w którą można zagrać już z trzyletnim dzieckiem. W jej trakcie rodzic razem z dzieckiem, wspólnie próbuje pokonać potwora i zamknąć go w szafie. Gra ćwiczy pamięć, ale stanowi też bazę do oswajania lęku przed potworami.

Klasyczna dla dzieci na pamięć – “Memory”

“Memory” są jedną z najstarszych gier dla dzieci, mimo to do dzisiaj cieszą się niezwykłym uznaniem. Jeżeli odpowiednio zmniejszy się liczbę wykorzystywanych par, będą mogły bawić się już nawet dwulatki, a używając wszystkich, gra będzie nadal atrakcyjna dla dziecka w wieku szkolnym. “Memory” rozwijają zdolności umysłowe, takie jak pamięć, uwaga czy zdolność kategoryzowania.

Prosta gra planszowa dla maluchów – domino

Ta, doskonale znana każdemu, gra ćwiczy u dzieci zdolność rozpoznawania kształtów i podejmowania decyzji. Jest bardzo lubiana przez większość maluchów.