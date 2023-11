Wypowiedzi publiczne lub szkolenia nie powinny być czytane z kartki ani prezentacji. Przed rozpoczęciem wystąpienia warto zastosować techniki radzenia sobie ze stresem. Ważne jest też dopasowanie tonu głosu, postawy ciała i formy wypowiedzi do rodzaju odbiorców. Aby rozwijać swoje umiejętności w wypowiedziach publicznych, zawsze warto prosić uczestników o feedback.

Reklama

Na wstępie każdego wystąpienia czy szkolenia należy dać motywację słuchaczom do zaangażowania się w wypowiedź. Powinni oni wiedzieć, po co jest im ta wiedza i jak będą mogli ją zastosować w życiu.

Przygotowanie materiału wypowiedzi

Najlepiej odbierane są zorganizowane wystąpienia, więc warto wcześniej przygotować sobie ogólny zarys i najważniejsze punkty agendy. Warto w tym celu oznaczyć określonymi kolorami zagadnienia, które są najistotniejsze. Jednak czytanie treści z kartki lub prezentacji sprawia, że blokuje się dłonie oraz traci się kontakt z odbiorcami. Wpłynie to również na obserwowany poziom kompetencji prezentera.

Obniżenie poziomu stresu

Przed wyjściem do odbiorców należy zaakceptować, że stres i trema to naturalna reakcja na kontakt z większą grupą osób, których wzrok będzie skupiony na jednym człowieku. Sama świadomość, tego, że popełnienie błędów jest naturalnym procesem jest pewną ulgą.

Na kilka minut przed wystąpieniem warto też obniżyć poziom stresu poprzez wzięcie kilku głębszych oddechów. Zgodnie z licznymi badaniami, wystarczy 5-minutowa koncentracja na procesie oddychania, aby w znacznym stopniu obniżyć ciśnienie krwi, spowolnić akcję serca i zmniejszyć obecność kortyzolu – hormonu stresu.

Dopasowanie się od odbiorców

Przygotowując treść wypowiedzi, należy zastanowić się, do kogo będzie kierowana. Warto wczuć się w rolę odbiorców i pomyśleć nad ich oczekiwaniami, przekonaniami i doświadczeniami. Pod tym kątem należy kierować przykłady oraz odnosić się do aktualnych dla nich wartości. Powinno się również dostosować słownictwo do grupy, ponieważ innych sformułowań używa się do studentów, a innych do pracowników korporacji.

Postawa ciała – pozytywne i negatywne pozycje

Postawa ciała ma wpływ na odbiór prowadzącego oraz reguluje jego przepływ hormonów. Zgodnie z badaniami naukowców z Harvardu przyjmowana pozycja również wpływa na poziom kortyzolu. Postawy ciała redukujące stężenie tej substancji to założenie rąk za głowę, trzymanie dłoni na miejscu powyżej miednicy, czy oparcie ich na ławce i lekkie pochylenie się do przodu. W swobodnej wypowiedzi warto zadbać też o znalezienie środka ciężkości oraz wyprostowaną postawę ciała. Pozycje zwiększające poczucie stresu to m.in. założenie nogi na nogę, zamknięcie barków i pocieranie dłoni.

Ton głosu – dynamika wypowiedzi

Ton głosu może zarówno pobudzać ludzi do aktywności, jak i usypiać czy zanudzać. Przede wszystkim należy mówić wyraźnie oraz często modulować głosem. W tym celu warto wcześniej nagrać swoją wypowiedź na dyktafon i przesłuchać ją z punktu odbiorcy. Dobrze, kiedy w wypowiedziach publicznych ścisza się głos (wzbudzając zaciekawienie) oraz podwyższa (pobudzając do działania).

Informacja zwrotna podstawą rozwoju

Reklama

Po każdym wystąpieniu czy szkoleniu należy poprosić uczestników o informację zwrotną, w której określą oni, co w danej wypowiedzi było dla nich użyteczne a co nie. Może to być w formie indywidualnej rozmowy lub anonimowego feedbacku w formie ankiety zbieranej po spotkaniu. Dzięki temu można spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy i w przyszłości dopracować słabe punkty.