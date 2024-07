Por ze względu na swoje właściwości śmiało może być uznany za jedno z najzdrowszych warzyw. Dziwi więc fakt, że jest dziś tak niedoceniany – choć hodowany powszechnie, nie stanowi podstawy żadnego dania, a jedynie dodatek do zup i sałatek.

Co łączy pora z cebulą i czosnkiem?

Por jest jednym z nielicznych dwubarwnych warzyw, które właściwie w całości jest jadalne – odrzuca się tylko piętkę i ciemne końcówki liści. Biała i zielona część pora różnią się nie tylko barwą, ale także smakiem, dlatego w zależności od preferencji można zjadać łagodniejszą białą podstawę lub zielone liście przypominającym smakiem cebulę. To nie przypadek, że por kojarzy się z tym warzywem o szeroko znanych i cenionych właściwościach leczniczych. Wraz z cebulą i czosnkiem por należy do rodziny roślin czosnkowatych, które są podstawą naturalnej domowej apteczki.

Właściwości pora

Nie sposób przecenić leczniczych właściwości pora, którego do swojej diety włączać powinien prawie każdy, ze względu na bogactwo składników mineralnych i witamin. Wapń, fosfor, żelazo i witaminy: C, A, E, B1, B2 – to tylko niektóre z nich. Dzięki ich obecności por ma po pierwsze działanie bakteriobójcze i antyseptyczne. Po drugie – por oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia jego odporność. Po trzecie – reguluje pracę układu pokarmowego, wzmaga wydzielanie soków żółciowych oraz pobudza łaknienie.

Kiedy warto jeść pory?

Pory szczególnie polecane są tym, którzy:

Mają zbyt dużo cholesterolu we krwi – zawarte w porze siarczki utrudniają odkładanie się cholesterolu w tętnicach.

Chorują na cukrzycę – substancje bioaktywne zawarte w porach stabilizują poziom cukru we krwi.

Zmagają się z przeziębieniem – bakteriobójcze i antyseptyczne właściwości pora sprawiają, że w leczeniu infekcji jest tak samo skuteczny jak czosnek czy cebula. Można z niego robić syrop, który jest świetnym lekarstwem na kaszel.

Cierpią na dolegliwości reumatyczne – por leczy reumatyzm dzięki swojemu działaniu zasadotwórczemu.

Chorują na nieżyty dróg moczowych i mają zaburzenia pracy nerek – sok z pora ma działanie moczopędne.

Skaleczyli się, zostali ukąszeni przez jakiegoś owada, mają odcisk lub obrzęk – sok z pora można stosować zewnętrznie i miejscowo na rany, które dzięki niemu są odkażone i szybciej się goją.

Są szczególnie narażeni na nowotwory – fitoestrogeny, które są zawarte w porach wpływają na gospodarkę hormonalną organizmu i obniżają jego podatność na raka piersi i prostaty.

Ciężko przechodzą menopauzę – fitoestrogeny dzięki swoim właściwościom regulującym czynią łagodniejszymi również objawy menopauzy.

Zachorowali na zatrucie pokarmowe lub męczy ich kac – por oczyszcza organizm z toksyn, a więc sprawia, że leczenie zatrucia przebiega dużo szybciej. Pomaga także na kaca. Szeroko znanym lekarstwem na zatrucie produktami rozkładu alkoholu jest pożywny bulion, ale dużo lepiej działa bulion z pora, który przeprowadza natychmiastowy detoks organizmu.

Odchudzają się – por ma liczne właściwości odżywcze przy bardzo małej kaloryczności – 100 gramów tego warzywa potrafi zaspokoić głód, a ma tylko 24 kcal.

Szykują romantyczną kolację dla ukochanej osoby – por to afrodyzjak – wzmaga pożądanie i pobudza zmysły.

Kto powinien uważać na pory?

Choć pory są lekkostrawne, mogą wywoływać wzdęcia i gazy. Osoby, które chorują na schorzenia wątroby i mają bóle jelitowe, powinny więc ograniczać ich spożycie. Z tego samego powodu nie podaje się ich raczej małym dzieciom. Matki karmiące piersią także powinny uważać na dania na bazie pora, ponieważ intensywny smak warzywa wpływa na jakość mleka, które dziecku po prostu może przestać smakować. Poza tym taki pokarm może spowodować kolkę jelitową. Faktem jest jednak, że substancje zawarte w porach pobudzają laktację i zapobiegają zastojom mleka w piersiach karmiących kobiet.