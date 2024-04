Roksana Węgiel podczas trwania tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami" może liczyć na wsparcie Kevina Mgleja, który co tydzień ogląda jej poczynania taneczne siedząc na widowni. Fani piosenkarki zauważyli, że rodzice Roksany ani razu nie zjawili się w studiu nagrań programu, aby wesprzeć córkę. Ku zaskoczeniu wszystkich chwilę przed finałem zabrali głos. Zaskakujące?

Rodzice Roksany Węgiel wreszcie przerwali milczenie. To stało się chwilę przed finałem "TzG"

Półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wiele emocji. W ostatnim, finałowym odcinku wystąpią trzy gwiazdy: Anita Sokołowska, Maffashion oraz Roksana Węgiel, która zachwyca jurorów i fanów programu z odcinka na odcinek. Finałowe pary muszą teraz przygotować aż trzy tańce, co będzie zapewne nie lada wyzwaniem. Zwykle, podczas odcinków finałowych w programie "Taniec z Gwiazdami" w studiu pojawiają się zaproszeni goście oraz najbliżsi uczestników. Fani programu zastanawiają się, czy rodzice Roksany Węgiel pojawią się w końcu w studiu nagraniowym i będą osobiście wspierać córkę w walce o Kryształową Kulę, ponieważ do tej pory niestety nie udało im się dojechać na niedzielny program.

Roksana Węgiel walczyła o wejście do wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami", a nagle w mediach społecznościowych rodzice młodej artystki zaapelowali o głosy na córkę! To zaskakujące biorąc pod uwagę, że do tej pory nie udzielali się w tym temacie.

Roxie Węgiel walczy o wejście do finału Tańca z Gwiazdami, powodzenia - napisali państwo Węgiel.

@rafal_wegiel

Niedawno, tata Roksany Węgiel wyznał, że nie wiedział o rzekomym ślubie córki. To zaskakujące, że Roxie postanowiła zawrzeć związek małżeński z Kevinem Mglejem w tajemnicy przed rodzicami i nie zaprosiła ich na tak ważne wydarzenie.

Nic mi na ten temat nie wiadomo - wyznał wówczas Rafał Węgiel.

Jednocześnie Roksana Węgiel nigdy oficjalnie nie odniosła się do medialnego odkrycia w związku ze swoim ślubem cywilnym z Kevinem Mglejem, tym samym nie potwierdzając tego.

