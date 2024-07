Wkładki ortopedyczne do butów stosowane na płaskostopie poprzeczne posiadają peloty. Są to wzniesienia, które poprawiają komfort chodzenia, odciążając kości śródstopia. Z kolei wkładki na podłużne wady stopy tłumią uderzenia powstałe w czasie spacerowania po twardym podłożu.

Kiedy wada stopy jest bardzo duża (ocenia się ją podczas cyfrowego badania stóp), wtedy wkładki ortopedyczne wykonuje się na miarę. Czynność tę poprzedza wykonanie wycisku stóp w piance poliuretanowej. Wkładki można zamówić z gabinecie podologicznym lub sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Płaskostopie poprzeczne i podłużne - charakterystyka

Poprzeczne płaskostopie u dorosłych tworzy się, kiedy dochodzi do obniżenia głów kości śródstopia względem ich naturalnego położenia. Rozluźnienie struktur więzadłowych stopy prowadzi do obniżenia drugiej i trzeciej głowy kości śródstopia. Nasileniu objawów płaskostopia poprzecznego sprzyja nadwaga i noszenie butów z twardą podeszwą. Płaskostopie podłużne połączone jest z deformacją pięty nazywaną koślawością pięt (nieprawidłowym ułożeniem pięt względem osi długiej goleni). Osoby z płaskostopiem podłużnym mają tendencję do ścierania wewnętrznej części obcasa w bucie.

Jakie wkładki na płaskostopie podłużne

Wkładki na płaskostopie podłużne pełnią funkcję amortyzatora, zmniejszając uderzenia wywołane podczas chodzenia. Dobrze jest używać wkładek, kiedy prowadzi się aktywny tryb życia lub pracuje na stojąco. Wkładki wykonywane są ze skóry naturalnej lub pianki lateksowej.

Wkładki do butów przy płaskostopiu poprzecznym

Wkładki na zniekształcenie poprzeczne charakteryzują się wzniesieniem w okolicy śródstopia - peloty. Podniesienie łuku poprzecznego odciąża głowy kości śródstopia. Ucisk na tkanki miękkie podeszwy stopy zanika, poprawiając tym samym komfort chodzenia. Peloty można wklejać bezpośrednio do butów, pod warunkiem, że mają niską podeszwę. Wkładki żelowe na płaskostopie poprzeczne łagodzą ból stóp i poprawiają komfort chodzenia kobietom w ciąży. Wkładki wykonane z żelu można myć wodą z mydłem.

Wkładki ortopedyczne - jak dobierać?

Podoskopowe badanie stóp polega na cyfrowej analizie stóp. W czasie badania ocenia się kształt i stan skóry stopy, miejsca rogowacenia naskórka oraz miejsca tworzenia się odcisków. Cyfrowa analiza pozwala dobrać odpowiednie wkładki ortopedyczne. Koszt podoskopowego badania stóp wynosi około 100 złotych.

Wkładki ortopedyczne na płaskostopie – cena

Wkładki ortopedyczne na płaskostopie najlepiej kupować w sklepach medyczno-ortopedycznych lub rehabilitacyjnych. Warto zwrócić uwagę, czy produkt jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Za wkładki ortopedyczne na płaskostopie poprzeczne lub podłużne trzeba zapłacić od około 20 złotych do 60 złotych.