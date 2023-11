Naleśniki są prostą potrawą, którą można przygotować na wiele sposobów. Wiosenne naleśniki faszeruje się różnymi warzywami: rzodkiewką, sałatą, rukolą, ogórkami. Smacznym dodatkiem, który podniesie wartość odżywczą naleśników jest kurczak.

Reklama

Naleśniki są szybkim i niezwykle prostym w przygotowaniu daniem. Można je faszerować różnymi nadzieniami - słodkimi lub słonymi. Wiosną warto przyrządzić naleśniki z warzywami, które są nie tylko smaczne, ale również zdrowe. Robiąc ciasto naleśnikowe, mąkę pszenną można zastąpić pełnoziarnistą bogatszą w błonnik pokarmowy i minerały.

Wiosenne naleśniki z mąki pełnoziarnistej - przepis na ciasto

Wiosenne naleśniki są daniem, którym nie pogardzi żaden członek rodziny. Zamiast faszerować je słodkimi serkami, konfiturami i dżemami przygotowuje się pyszne nadzienie ze świeżych, ewentualnie mrożonych warzyw. Zdrowszą wersją ciasta naleśnikowego jest to przyrządzone na bazie mąki pełnoziarnistej. Jest ona znacznie bogatsza w błonnik i składniki mineralne, takie jak: magnez, żelazo, fosfor, cynk w porównaniu do tradycyjnej mąki pszennej. Do zrobienia ciasta naleśnikowego potrzebne są: szklanka mąki pełnoziarnistej, szklanka mleka, 1 jajko, szczypta soli, odrobina wody i łyżka oleju roślinnego. Wszystkie składniki należy wymieszać, aż do uzyskania ciasta o konsystencji gęstej śmietany. Ciasto naleśnikowe warto odstawić na około 15-20 minut. Po upływie tego czasu ciasto nakłada się na rozgrzaną patelnię i smaży z dwóch stron. Gotowe naleśniki pełnoziarniste faszeruje się warzywnym nadzieniem i gotowe.

Przepis na naleśniki wiosenne z kurczakiem i świeżymi warzywami

Składniki farszu:

filet z kurczaka,

2 świeże ogórki,

6 rzodkiewek,

¼ cebuli,

garść rukoli,

posiekany szczypiorek,

sałata zielona,

przyprawy: świeżo mielony pieprz (może być kolorowy), sól, curry,

3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego.



Sposób przygotowania:

Filet z kurczaka umyj, osusz i pokrój w kostkę. Oprósz przyprawami. Smaż na rozgrzanym oleju.

Liście sałaty i rukoli umyj, osusz i porwij na mniejsze kawałki. Ogórki i rzodkiewki umyj i pokrój w plasterki, cebulę w piórka. Wszystkie warzywa wrzuć do miski i wymieszaj. Dodaj jogurt naturalny. Całość dopraw do smaku.

Gotową sałatką warzywną faszeruj naleśniki. Przed podaniem naleśniki posyp posiekanym szczypiorkiem.

Przepis na naleśniki z warzywami zapiekane w sosie pomidorowym i serem mozzarella

Składniki farszu:

1 filet z kurczaka, opcjonalnie puszka czerwonej fasoli,

1 łyżeczka mąki kukurydzianej,

1 czerwona papryka,

150 g bakłażana,

200 g cukinii,

½ papryczki chili,

2 łyżki sosu sojowego,

po 1 łyżeczce; kurkumy, oregano,

sos: 400 ml pomidorów z puszki, kawałek papryczki chili, ½ ząbka czosnku, sól, pieprz, ¼ łyżeczki oregano i kurkumy,

starty ser mozzarella, listki świeżej bazylii.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki - kurczak i warzywa - pokrój w drobną kostkę. Papryczkę chili posiekaj. Kurczaka posyp mąką kukurydzianą.

Na rozgrzanej patelni z oliwą lub olejem roślinnym podsmaż kurczaka . Dodaj warzywa i chili. Wszystko oprósz kurkumą i oregano. Całość smaż przez około 4 minuty. W międzyczasie do kurczaka z warzywami dodaj 2 łyżki wody. Na koniec wlej sos sojowy. Wymieszaj.

. Dodaj warzywa i chili. Wszystko oprósz kurkumą i oregano. Całość smaż przez około 4 minuty. W międzyczasie do kurczaka z warzywami dodaj 2 łyżki wody. Na koniec wlej sos sojowy. Wymieszaj. Przygotuj sos pomidorowy. W garnku na oliwie podsmaż drobno posiekane: czosnek i chili. Dodaj pomidory i przyprawy. Całość wymieszaj i gotuj na wolnym ogniu przez 10 minut. Od czasu do czasu zamieszaj.

Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Przygotowany farsz nakładaj na usmażone naleśniki. Zawiń. Naleśniki ułóż obok siebie w naczyniu żaroodpornym. Polej je sosem pomidorowym i posyp tartym serem mozzarella. Zapiekaj przez 20 minut bez przykrycia.

Reklama

Smacznego!