Na wielkanocny obiad wegański warto przygotować pyszną pieczeń z czerwonej soczewicy. Dobrym pomysłem jest przyrządzenie pieczarek portobello faszerowanych warzywami oraz dodatku - sosu tatarskiego na bazie kaszy jaglanej i oleju.

Wegański sos tatarski idealnie pasuje do wielkanocnych dań, zarówno na ciepło, jak i na zimno. Można go podać np. do pieczeni z soczewicy.

Wegański sos tatarski

Składniki:

150 g ugotowanej kaszy jaglanej,

100 g marynowanych grzybów,

100 g korniszonów,

2 łyżeczki musztardy,

¾ szklanki oleju rzepakowego,

2 łyżki octu winnego,

1 łyżka syropu z agawy,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zblenduj kaszę jaglaną, musztardę, ocet, syrop z agawy i przyprawy na gładką masę.

i przyprawy na gładką masę. Pod koniec blendowania, nie przerywając go, dolewaj olej.

Pokrój korniszony w kostkę oraz grzyby w kostkę.

Wymieszaj je z powstałym wcześniej sosem.

Faszerowane pieczarki na wegański obiad wielkanocny

Składniki:

200 g zielonej soczewicy,

bulion warzywny,

1 mała główka cykorii,

1 cebula,

4 ząbki czosnku,

pęczek pietruszki,

13 pieczarek portobello,

1 jogurt sojowy naturalny,

mielony lubczyk,

sól,

olej.

Czas przygotowania: około 1 godzina

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Opłucz soczewicę i zalej ja bulionem warzywnym.

Obierz i pokrój cebulę, a następnie dodaj do soczewicy.

Gotuj je przez około 25 minut dotąd aż soczewica zmięknie i wchłonie całą wodę.

Obierz pieczarki, wytnij z nich nóżki i dokładnie umyj kapelusze.

Umyj cykorię i pokrój ją w kosteczkę.

Obierz czosnek, po czym przeciśnij go przez praskę.

Opłucz i posiekaj natkę pietruszki.

Wymieszaj wszystkie składniki, wraz z przyprawami oraz soczewicą. W ten sposób powstanie farsz.

Posmaruj blachę olejem i ułóż na nich pieczarki.

Wypełnij je farszem, dociskając go łyżką.

Wstaw do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na około 20 minut.

Podawaj z jogurtem sojowym.

Pieczeń z soczewicy

Składniki:

1 szklanka czerwonej soczewicy,

1 szklanka płatków jaglanych lub owsianych,

1 cebula,

2 łyżki sosu sojowego,

1 łyżeczka kurkumy,

2-3 łyżeczki ziół prowansalskich,

2 łyżki płatków drożdżowych,

szczypta chili,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: około 1,5 godziny

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Namocz soczewicę na noc.

Rano ją odcedź, zalej świeżą wodą i ugotuj do miękkości.

Obierz cebulę i pokrój ją w kostkę.

Podsmaż na oleju. Powinna się zeszklić.

Do cebuli dodaj soczewicę i przyprawy.

Wymieszaj, a następnie zblenduj na gładką masę .

. Wyłóż formę keksówkę papierem do pieczenia.

Wylej na nią masę.

Wstaw pieczeń do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około godzinę.

Smacznego!