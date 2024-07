Czy warzywa gotowane są zdrowe?

Warzywa gotowane w wodzie lub na parze mają zbliżoną wartość kaloryczną do warzyw surowych. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas gotowania tracą wiele witamin. Na przykład: obrana i ugotowana marchewka traci nie tylko większość witamin z grupy B, ale i witaminę A, C czy E.