Bezglutenowe i dietetyczne śniadanie do łóżka – przepis na walentynkowe naleśniki

Śniadanie do łóżka w walentynki to znakomita okazja, by okazać ukochanej osobie uczucia w ten wyjątkowy dzień już od rana. Taki posiłek powinien być lekki, ale jednocześnie pożywny, żeby dostarczał energię na resztę dnia Ciekawym pomysłem jest przygotowanie naleśników z mąki kokosowej z dodatkiem sosu waniliowego na bazie jogurtu naturalnego.