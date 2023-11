Koszty wakacyjnych wyjazdów z każdym rokiem są wyższe. Nic więc dziwnego, że sporo osób chce znaleźć atrakcyjne oferty, które pozwolą im zaoszczędzić na wyjeździe na urlop. Biura podróży na każdym kroku przedstawiają oferty last minute, ale żeby wybrać taką, która będzie dopasowana do oczekiwań wypoczynkowych i cenowych, trzeba poświęcić trochę czasu. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na znalezienie najlepszych ofert wakacji last minute!

Na początek wyjaśnijmy czym tak naprawdę jest last minute. Oferty tego typu charakteryzują się tym, że są tanie, ich liczba jest ograniczona, a do tego są dostępne na kilka lub co najwyżej na kilkanaście dni przed wyjazdem.

Kiedy oferty last minute są najbardziej atrakcyjne?

Teoretycznie wyjazdy last minute pojawiają się przez cały rok. W praktyce jednak można dostrzec okresy, w których szanse na znalezienie najlepszych ofert są wyższe. Zalicza się do nich:

maj i pierwszą połowę czerwca,

wrzesień,

grudzień (przed okresem świąteczno-noworocznym).

Jak widać, najlepszy czas na znalezienie atrakcyjnej oferty typu last minute przypada na okres, który w branży turystycznej nie jest zbyt intensywny. Szczególnie dla rodzin z dziećmi może stanowić to przeszkodę w wyjeździe. Ewentualne wakacje w trakcie roku szkolnego wiążą się ze sporymi zaległościami w nauce, które później dziecko musi przecież nadrobić.

Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjechać na wakacje w jednym z wymienionych okresów, to można przejść do działania. Nie ma jednego sprawdzonego schematu, który dawałby gwarancję znalezienia nadzwyczajnie dobrej i taniej oferty. Podstawową zasadą jest jednak regularne sprawdzanie stron internetowych biur podróży z ofertami. Coraz częściej decydują się one na umieszczanie najatrakcyjniejszych ofert last minute w godzinach wieczornych. Warto zatem właśnie wtedy, najlepiej codziennie przeglądać możliwości wyjazdu.

Coraz popularniejszym sposobem na znalezienie wymarzonych wakacji w dobrej cenie są również tzw. alerty last minute. Jest to nic innego jak prośba o przesyłanie drogą mailową ofert, które są dopasowane do preferencji klienta. Kluczowe jest określenie swoich oczekiwań i wymagań.

Na co uważać, podczas wybierania wyjazdów last minute?

Biura podróży próbują na różne sposoby zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z ich oferty. Dlatego też często reklamują wyjazdy w odległych terminach jako last minute, mimo że tak naprawdę nimi nie są. Przy poszukiwaniach trzeba zwracać uwagę nie tylko na to, jak odległy jest termin wyjazdu, ale również na cenę (najlepiej sprawdzać ceny standardowe i porównywać je z tymi, które mają być okazyjne). Dobre wyjazdy last minute są tańsze nawet o 50 procent.