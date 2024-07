Unoszenie sztangielek w opadzie tułowia pozwoli wzmocnić mięśnie ramion, pleców i barków. Trening powinien być wykonywany regularnie, powoli i dokładnie.

Reklama

Jak wykonywać unoszenie sztangielek w opadzie tułowia?

Pamiętaj, by przed każdym treningiem rozgrzać mięśnie różnych partii ciała. Podczas rozgrzewki możesz robić pajacyki, wypady, wyskoki, pompki czy przysiady. Ćwiczenia z hantlami powinno się wykonywać 2-3 razy w tygodniu po 30 minut.

Unoszenie hantli w opadzie tułowia

1. Stań w lekkim rozkroku i delikatnie zegnij kolana. Do rąk chwyć dwa hantle (dłonie wewnętrzną stroną skieruj do siebie), po czym przechyl tułów do przodu do momentu, w którym klatka piersiowa będzie równolegle do podłoża.

2. Łokcie utrzymaj w lekkim zgięciu, ramiona razem z ciężarkami unieś do boku (równolegle do podłoża). Pozostań w takiej pozycji przez kilka sekund, po czym wróć do postawy początkowej.

Unoszenie hantli bokiem w opadzie tułowia

1. Stań obok poręczy, a dłonią, która znajduje się dalej od niej chwyć hantel (wnętrze dłoni skieruj do środka).

Zobacz także

2. Drugą, wolną ręką złap poręcz, by utrzymać stabilizację.

3. Rękę, w której trzymasz hantel podnieś do boku, na wysokość barku, pozostań w takiej pozycji kilka sekund, po czym wróć do postawy początkowej i powtórz ćwiczenie.

Reklama

Po treningu powinieneś wykonać ćwiczenia rozciągające, np. przeciąganie ramion, wypady nóg czy skręty tułowia.