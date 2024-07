Umowa licencyjna polega na tym, że twórca udziela licencjobiorcy prawa do korzystania ze swojego utworu w określonych polach eksploatacji, i zasadniczo pobiera za to wynagrodzenie. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna, przy czym ta pierwsza musi być sporządzona na piśmie.

Umowa licencyjna: czego dotyczy?

Umowy licencyjne dotyczą korzystania z cudzego utworu. Na podstawie umowy licencyjnej twórca utworu, posiadający do niego prawa autorskie, upoważnia drugą stronę, czyli licencjobiorcę, do korzystania ze stworzonego przez siebie utworu, w sposób określony w tej umowie. Autor nie pozbywa się autorskich praw majątkowych, upoważnia jedynie do eksploatacji utworu w pewnym zakresie.

Umowa licencyjna: rodzaje

Wyróżnia się licencję wyłączną oraz licencję niewyłączną.

W przypadku licencji wyłącznej licencjobiorca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji. Licencjodawca nie może więc w tym zakresie udzielać licencji innym osobom.

Licencja niewyłączna nie przewiduje takiego ograniczenia – licencjodawca może więc udzielać prawa do korzystania ze swojego utworu także innym osobom.

Umowa licencyjna: treść umowy

Treść umowy licencyjnej może być dowolnie kształtowana przez strony. Konieczne jest jednak wskazanie utworu, którego dotyczy, oraz zakresu korzystania z niego przez licencjobiorcę. Powinno się także uwzględnić miejsce i czas korzystania z utworu. Jak każda umowa, powinna wskazywać jednoznacznie strony, czas i miejsce zawarcia umowy i podpisy stron – jeśli jest zawierana w formie pisemnej.

Umowa licencyjna musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeśli w grę wchodzi licencja wyłączna. Natomiast licencja niewyłączna może być udzielona w dowolnej formie.

Umowa licencji wyłącznej, jeśli nie wymienia pól eksploatacji, jest nieważna. Natomiast umowa licencji niewyłącznej nie staje się przez to nieważna – jeśli zakres korzystania z utworu nie jest określony, to powinien być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, to:

