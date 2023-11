Po intensywnym dniu pracy to w domu szukamy ukojenia i wytchnienia, także od upału. Co jednak w sytuacji, gdy pełne słońce nagrzewa każdy skrawek mieszkania, a skwar i duchota nie pozwalają odetchnąć? Domowe sposoby na wysokie temperatury to rozwiązanie dla ciebie.

Domowe sposoby na wysokie temperatury

Lato tego roku wyjątkowo nas rozpieszcza, gwarantując pełne słońce i temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. O ile taka pogoda idealnie sprawdza się na wakacjach nad morzem, o tyle domową egzystencję potrafi zamienić w koszmar. Nie każdego stać na klimatyzację, jej zamontowanie nie jest też możliwe w każdym mieszkaniu. Co zrobić żeby czuć się dobrze i nie poddać się wysokim temperaturom? Mamy kilka rozwiązań:

Otaczaj się zielenią

Kiedy powietrze na zewnątrz stoi, jest sucho, a ty czujesz panujący skwar i duchotę z pomocą przyjdą ci rośliny. Ustawione w pokoju zielone rośliny nie tylko nawilżą powietrze, ale także obniżą panującą w nim temperaturę. Uśmiechnij się więc do zielonej paprotki, skrzydłokwiatu, palmy koralowej lub zielistki, podlej je, zroś obficie wodą i czekaj na efekty. Pamiętaj jednak, że jedna roślina niewiele zdziała, a im ich więcej tym lepiej.

Osłoń się od słońca

Dzięki dostępnym na rynku żaluzjom, roletom i zwykłym zasłonom w szybki i efektowny sposób możesz osłonić się od słońca. Odpowiednio dobrane są w stanie zaciemnić pomieszczenie nawet w stu procentach, stanowiąc barierę nie do przejścia dla promieni słonecznych. A jak wiadomo gdzie cień tam i chłód, więc zasłaniaj okna!

Zrób sobie wiatr

Wiatraki i wentylatory to doskonała alternatywa dla drogich klimatyzatorów. Może nie są w stanie schłodzić wnętrza do takiej temperatury, jaką byśmy sobie wymarzyli, ale przyniosą ulgę, otulając delikatnym wietrzykiem. Do walki z temperaturą możemy także zaprząc oczyszczacze i nawilżacze powietrza, które znacząco poprawią komfort korzystania z zamkniętych pomieszczeń.

Lody dla ochłody!

A także wszelkie możliwe shake’i, koktajle i drinki (niekoniecznie alkoholowe), które schłodzą nas od środka, a co najważniejsze, możemy zaserwować je sobie sami w domu. Rodzaj i ilość składników dowolna, jedynym elementem, którego nie możesz pominąć jest woda - zarówno ta w ciekłym, jak i stałym stanie. Pysznym koktajlem możesz ochłodzić się już w kilka minut, na lody musisz poczekać minimum dwie godziny, ale warto.