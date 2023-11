Udar cieplny występuje w wyniku przegrzania organizmu. Jednym z jego rodzajów jest udar słoneczny spowodowany zbyt silnym nasłonecznieniem. Najczęściej występuje podczas bardzo wysokiej temperatury około 40 stopni C. Udar słoneczny może prowadzić do poważnych powikłań. Jest bardzo niebezpieczny, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Jak rozpoznać udar słoneczny i udzielić pierwszej pomocy?

Co to jest udar słoneczny?

Zbyt długie nasłonecznienie prowadzi do problemów z termoregulacją organizmu. Oddawanie ciepła jest bardzo utrudnione co prowadzi do niebezpiecznego przegrzania organizmu. Udar słoneczny to stan zagrażający życiu, który wywołany jest nagłym wzrostem temperatury ciała powyżej 40 stopni.

W momencie kiedy temperatura organizmu przekracza 41 stopni C dochodzi do denaturacji białek oraz uszkodzenia fosfolipidów błon komórkowych, czyli zmian w obrębie komórek i tkanek. W skutek czego następuje dysfunkcja w pracy organów.

Udar słoneczny najczęściej spotyka dzieci i osoby starsze.

Udar słoneczny - charakterystyczne objawy

Najczęstsze objawy udaru słonecznego to:

ból i zawroty głowy,

gorączka,

dreszcze,

nudności i wymioty,

przyspieszone tętno,

pot,

niewyraźna mowa,

osłabienie organizmu,

wysoka gorączka,

niekiedy utrata przytomności.

Pierwsza pomoc przy udarze słonecznym

Pierwszą czynnością, którą trzeba wykonać jak najszybciej, jest przeniesienie chorego w chłodne i zacienione miejsce. Warto również zdjąć ubrania wierzchnie, aby zapewnić dostęp chłodnego powietrza do skóry.

Stosować chłodne okłady z wilgotnej ściereczki lub zawiniętego w materiał lodu, aby jak najszybciej schłodzić organizm. Pod żadnym pozorem nie powinno się wkładać poszkodowanego do lodowatej wody, może to doprowadzić do szoku termicznego.

Następnie podajemy powoli napoje chłodzące - najlepiej chłodną wodę lub ostudzoną herbatę. Nie podawać alkoholu, napojów z kofeiną ani żadnych leków. Przez cały czas kontrolujemy temperaturę ciała. Jeżeli spadnie do stanu podgorączkowego, czyli poniżej 38 stopni, możemy zakończyć schładzanie organizmu.

W krytycznych przypadkach, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, jak najszybciej badamy funkcje życiowe. Jeśli oddycha układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej. Jeśli nie wykrywamy funkcji życiowej, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W obu przypadkach jak najszybciej dzwonimy po karetkę.

Jak zapobiegać udarom słonecznym?

Aby zapobiec groźnemu udarowy słonecznemu, trzymaj się kilku podstawowych zasad:

W dni upalne należy nosić lekkie, przewiewne ubrania. Nie przebywać przez długi czas na słońcu między godziną 11 a 18. Głowę osłaniaj kapeluszem, czapką lub chustką. Pij dużo chłodnych napojów.