Trening ogólnorozwojowy zwiększy kondycję fizyczną, wzmocni mięśnie różnych partii ciała i poprawi samopoczucie. Zalecany jest osobom początkującym lub tym, którzy powracają do ćwiczeń po dłuższej przerwie.

Trening ogólnorozwojowy – czym jest?

Trening ogólnorozwojowy nie tylko poprawi sprawność fizyczną, ale wymodeluje sylwetkę, wzmocni mięśnie i stawy. Jeśli nie masz zbyt dużo wolnego czasu, możesz ten rodzaj ćwiczeń wykonywać w domu. Wystarczy, że trzy razy w tygodniu będziesz ćwiczyć po 30 minut dziennie.

Trening ogólnorozwojowy – przykładowe ćwiczenia

Trening ogólnorozwojowy możesz wykonywać w domu. Do tego rodzaju ćwiczeń potrzebujesz skakanki, hantli i hula hop. Pamiętaj, by rozgrzać ciało przed treningiem. Możesz wykonać pięciominutową rozgrzewkę robiąc przysiady, pompki, wypady czy pajacyki. Po każdym ćwiczeniu zrób przerwę nie dłuższą niż 60 sekund.

Ćwiczenie I - skakanie na skakance

Trening możesz zacząć od skoków na skakance. Podczas ćwiczenia do pracy zostają zaangażowane mięśnie brzucha, pośladków, łydek i ud. Pamiętaj, by podczas skoków utrzymywać proste plecy, a mięśnie mieć napięte. Możesz skakać obunóż lub na jednej nodze. Ćwiczenie powinno trwać nie dłużej niż 10 minut.

Ćwiczenie II – skręty tułowia na siedząco

Usiądź na podłodze z rozstawionymi i lekko zgiętymi w kolanach nogami. Ręce wyciągnij przed siebie, po czym zacznij wykonywać skręty tułowia. Raz w jedną, a raz w drugą stronę. Nie zapomnij, by dolny odcinek kręgosłupa był wyprostowany. Ćwiczenie powtarzaj przez około 5-7 minut.

Ćwiczenie III – przysiady z hantlami

Przysiady angażują do pracy mięśnie pośladków, ud i przede wszystkim nóg. Stań w lekkim rozkroku, tak by stopy rozstawione były na szerokość bioder. W ręku trzymaj hantle, jedną nogę wysuń do przodu, a na drugiej utrzymuj ciężar ciała. W takiej pozycji zacznij przyciągać obciążenia do klatki piersiowej, wróć do pozycji początkowej i powtarzaj ćwiczenie przez około 10 minut.

Ćwiczenie IV – przysiad w rozkroku

Stań w szerokim rozkroku, ręce trzymaj przed sobą a plecy miej wyprostowane. Wykonaj głęboki przysiad, po czym wróć do pozycji startowej i ponownie powtórz ćwiczenie. Rób je przez około 7 minut.

Ćwiczenie V – Kręcenie hula hop

Podczas kręcenia hula hop pracują przede wszystkim mięśnie ramion i brzucha. Stań w lekkim rozkroku, hula hop ułóż w talii, po czym zacznij nim kręcić przez 10 minut. Dla utrzymania równowagi wyprostowane ręce trzymaj w górze.