Tarnina to gatunek śliwy o niezwykłych właściwościach zdrowotnych. Od wielu lat znana jest jako domowy lek na biegunkę, lecz nie tylko. Z owoców tarniny wytwarza się zdrowotne przetwory, które zapobiegają chorobom serca i nowotworom. Poznaj wszystkie właściwości zdrowotne tarniny.

Kiedy zbiera się tarninę?

Owoce tarniny zbiera się najczęściej w okolicach października i listopada. Choć poleca się, aby tarninę przetrzymać do pierwszych przymrozków, rzadko jest to stosowane w praktyce. Jesień to czas kiedy zaczyna brakować pożywienia dla zwierząt, ptaki bardzo często niszczą i zjadają uprawy tarniny. Jeśli zauważysz, że śliwa wzbudza powszechne zainteresowanie ptaków, jak najszybciej zbierz owoce.

Tarnina - składniki odżywcze

Najważniejszym źródłem dobroczynnych składników tarniny są jej owoce. Mają one niezwykłe właściwości lecznicze, m.in. działają antynowotworowo, a także wspomagają pracę serca.

W tarninie znajduje się wiele mikroelementów i witamin:

witamina C,

witaminy z grupy B,

beta-karoten,

flawonoidy,

potas,

wapń,

magnez,

garbniki,

fitosterol,

pektyny.

Tarnina - właściwości lecznicze

Tarnina reguluje pracę układu pokarmowego, zapobiega wzdęciom i biegunce. Owoce tarniny spowalniają ruchy robaczkowe jelit oraz mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Szczególnie polecane są osobom, które cierpią na nieżyty żołądka i jelit.

Przetwory z owoców tarniny redukują wysokie ciśnienie krwi oraz obniżają poziom złego cholesterolu. Zmniejszają ryzyko tworzenia się zakrzepów i zatorów, poprzez uszczelnianie naczyń włosowatych i rozrzedzenie krwi. Dzięki temu obniżają ryzyko miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób związanych z okładem krążenia, takich jak: udar mózgu czy zawał serca.

Z kolei kwiaty tarniny leczą stany zapalne dróg moczowych. Najczęściej korzysta się z nich w przypadku: kamicy nerkowej, zapalenia nerek, pęcherza moczowe czy cewki moczowej.

Zastosowanie tarniny - zdrowotne przetwory z tarniny

Najpopularniejsze przetwory z tarniny to:

sok z tarniny,

nalewka z tarniny,

wino z tarniny,

odwar z kory tarniny - płukanka do ust,

napar z kwiatów tarniny.